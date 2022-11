– Nagyon finom volt a vajas-mézes kenyér, sokan jöttek a kóstolóra – mondta Subicz Barnabás, a Toldi iskola tanulója, aki diáktársával, Bizderi Péterrel kínálta a finomságokat. – Gyorsan fogytak a szendvicsek, ez már a második tálca.

Fotós: Lang Róbert

Nagy sikert aratott a mézes reggeli, zsúfolásig megtelt hétfőn kora reggel az aula, közel 400 diák vett részt a programon. Mészáros János, a kaposvári Zselici Méhész Egyesület elnöke azt mondta: szlovén méhészek kezdeményezésére indult a mézes reggeli rendezvénysorozat, amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg. A program célja a méz népszerűsítése, s ezért az idén a korábbinál több óvodában, iskolában tartják meg a kóstolóval egybekötött rendezvényt.

Fotós: Lang Róbert

– Szerintem a méz egyik legfontosabb paramétere az íz – hangsúlyozta Mészáros János. – Szerencsések vagyunk, mivel Somogyban is bőséges a felhozatal, s a fogyasztók sokféle finomság közül választhatnak. S érdemes tisztában lenni azzal, hogy az igazi, termelői méz nem csak édes, hanem van egy jellegzetes íze is. A gyerekeket most akác és virágmézzel kínáltuk, s öröm látni, hogy jó étvággyal fogyasztják. Fontos, hogy a fiatalok is minél gyakrabban egyenek egészséges, finom és kiváló minőségű mézet.