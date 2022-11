Somogy A vízmérők, a vízvezetékek és a szerelvények téliesítésére hívta fel a lakosság figyelmét a MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség. Kaposváron és térségében az elmúlt télen 20 mérőóra fagyott el.

– A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése miatt – derült ki a szervezet tájékoztatójából. A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen, pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. Vízteleníteni kell a kerti csapokat, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja a téli vízmentesség.

A MaVíz Magyar Víziközmű Szövetség arra is felhívta a figyelmet: minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli.

Boda Balázs, a Kavíz Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. víz­ellátási főmérnöke azt mondta: térségükben az elmúlt télen nagyjából 20 vízmérőóra fagyott el, míg tíz éve több mint 200. Ellátási területükhöz 55 település és közel százezer fogyasztó tartozik.

– Hasznosak voltak a korábbi lakossági figyelemfelhívások, s szerintem a fogyasztók az utóbbi időben körültekintőbbé váltak – hangsúlyozta a főmérnök.

– Ha a vízmérőóra külön aknában van, akkor érdemes ellenőrizni a fedelét, s tanácsos betakarni a vízórát egy rossz pokróccal vagy kabáttal. Amennyiben pincében helyezték el a vízórát, abban az esetben célszerű megvizsgálni a pinceablakok szigetelését, s hasznos betakarni a berendezést.