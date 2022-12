A művészien dekorált mézeskalácsok mellett mangalicából készült kolbásszal, májassal, tepertőkrémmel is várták a vásárlókat a helyi termelők Somogysárdó. De, aki még nem szerezte be az csillogó adventi koszorúk, kopogtatók, kézműves szappanok és horgolt karácsonyi díszek közül is válogathatott.

Külön figyelmességgel fogadták a betérő vásárlókat az adventi vásáron, hiszen minden látogatót forralt borral, forró teával és kaláccsal kínáltak. Este a helyi nyugdíjas klub műsorát követően Németh Zsolt plébános mondott áldást és közösen meggyújtották a remény gyertyáját.

– Szerettünk volna egy meghitt ünnepváróval kedveskedni a lakosoknak és úgy gondolom ebben a nehéz időkben szükség van a közösségek erejére, az összefogásra – mondta el Fentős Zoltán polgármester.

