Évzáró klubnapot tartott a Kaposújlaki Nyugdíjas Klub, ahol a résztvevő tagok nem csak megvitathatták az elmúlt esztendő történéseit, de mulatásra és önfejlesztésre is lehetőség nyílt. Novák Istvánné, a klub elnöke elmondta: Pisztora Feren plébános is részt vett a rendezvényen Csabai Tamás polgármester meghívására. Feri atya a várakozásról és az advent lényegéről tartott érdekes előadást a nyugdíjasoknak. Ezután zenés táncos mulatozás vette kezdetét, amely során a klubelnök vezetésével többen még a zorba lépéseit is elsajátították.