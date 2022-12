A színpadon a nagy karácsonyfa azt az összefogást jelképezte, amellyel a közönség egy emberként mozdult meg, hogy rászorulókat támogasson. Az est hangulatát az ajándékozás öröme hatotta át.

Fotós: Lang Róbert

– Az ajándékok folyamatosan gyűlnek. December 15-ig várjuk a felajánlásokat a teátrum jegypénztárában. Várunk tartós élelmiszert, játékokat és egyéb ajándékozni valót – mondta Mészáros Tibor, művészeti igazgató.

– Két intézményt támogatunk az idén: a Duráczky József Egységes Módszertani Intézményt és az Ökumenikus Segélyszervezet kapják az ajándékokat és az est bevételét – tette hozzá. A két intézménynek a gálaesten jelképesen Fülöp Péter, a teátrum igazgatója át is adta az ajándékokat.

A műsorban szereplők ajándékokkal jelentek meg a színpadon, ám a legnagyobb meglepetést az előadásuk jelentette. A társulat egy párt alkotó tagjai közösen készültek, együtt lépett fel Nyári-Szilvia és Nyári Oszkár, Varga Zsuzsa és Hüse Csaba, Török Sára és Fándly Csaba, Krajcsi Nikolett Mészáros Tiborral lépett színpadra.

A műsorban örökzöld karácsonyi muzsikák csendültek fel, Sarkadi Kiss János és Kalmár Tamás téli történeteket adtak elő. A színház fiatal művészei is bemutatkoztak. A meghitt pillanatokat humor is fűszerezte, az egyik legnagyobb sikert az Apáca show című film I will follow you című gospel dala aratta, az est legmeghatóbb pillanata a finálé volt: az összes fellépő együtt énekelte a Csendes éjt.