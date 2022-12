Szombaton a bálványosi Életfa Waldorf Iskolában Adventi Bazárt tartottak, ahol színes programokkal várták a betérőket. Az eseményt az iskola kórusa nyitotta meg egy angol karácsonyi énekkel, amely megalapozta az ünnepváró rendezvény hangulatát.

A bálványosi kastélyépületbe belépve jellegzetes fűszeres illat csalogatta a hangulatosan berendezett teaházba a betérő családokat, ahol a forró italok mellett házi sütemény is kínálta magát.

Amíg a felnőttek pihentek és beszélgettek, addig rengeteg lehetőség nyílt a kíváncsi gyermekeknek; volt aki a mesekuckóban hallgatott adventi meséket, vagy német dalokat.

Míg mások órákon át rótták a több termes bazárt, ahol válogathattak a környékbeli kézművesek termékeiből. Kaphatóak voltak horgolt, nemezelt ruhaneműk, festett textilek, selyem és gyapjú termékek, kézműves kerámiák, képek, természetes kozmetikai szerek, szappanok ékszerek, méz, szörpök, olajok, lekvárok, és különleges teák.

Egy másik helyiségben ügyes kezek elmélyülten alkottak, az egyik asztalnál természetes anyagok kerültek a saját kézzel alkotott fűzfa koszorúkra, melyből csodás adventi koszorúk, vagy ajtódíszek születtek. Akinek volt kedve, a méhviasz gyertya készítésben remekelt. De mézeskalács díszítő sarokban is kipróbálhatták magukat az édes szépségek kedvelői, agyagedényeket is lehetett festeni, valamint filcből és gyöngyből készült karácsonyfadíszek is készültek.

Aki pedig megéhezett a nagy forgatagban a büfében változatos ételek várták.

A nagyszerű közösségi programnak nem csak a szórakozás volt a célja, hiszen a kézműves vásárban megvásárolt, az egy jó ügyet támogatott. Hiszen minden elköltött forintot egy az iskolába járó 7. osztályos gyermek műtétjére ajánlotta fel az Életfa Waldorf Iskola.