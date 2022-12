Göllében hagyomány már, hogy Bodó Péter lovait hintó elé fogja és a mikulással együtt járják a település utcáit. De ezúttal nem egy, hanem egyszerre két mikulás is helyet foglalt a fogaton. Minden ház előtt megálltak, ahol gyermek lakik és csokoládéval, szaloncukorral kedveskedtek nekik.

Délelőtt hintón, délután gyalog mikulásoztak a gölleiek.

A falu központjában is megállt a mikulás fogata, itt világsztárokat meghazudtoló türelemmel állt modellt a kameráknak a télapó, akivel sorra készültek a szelfik. Az Együtt a Jövőnkért Egyesület képviselői traktorral kísérték.

- Idén fényes, kivilágított traktorok is elkísérték az éneklő ifjakat, megajándékozva kicsiket, nagyokat egyaránt. December 4-én a mikulás így személyesen is meglátogatta a göllei gyermekeket. Délelőtt a templomban vehették át a csomagjaikat a csöppségek, délután pedig a már szintén hagyománynak örvendő lovas fogattal járta be a Mikulás a falut, a Bódó család és barátai kíséretében, mondta Kutyikné Bajzáth Tímea, az Egyesület elnöke.