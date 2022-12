A vállalat-csoport vasárnap azt közölte az MTI-vel, hogy a menetrendváltás a vasútvonalak harmadát érinti, ezek közé tartozik Somogy megye is. Amint arról már korábban beszámoltunk, a változások nyomán a helyközi autóbuszos szerepét kívánják erősíteni, ezért a Dombóvár és Kaposvár közti szakaszon csak egy állomáson áll meg a vonat a korábbi hét helyett. A menetrendváltással érintett települések vezetői aláírásgyűjtésbe kezdtek a megállókért, amelyről bővebben itt olvashat!

Molnár Edit csomai polgármester szombaton kapott választ levelére, amelyben több száz helybéli utas kérését tolmácsolta a vasúttársaságnak. Az üzenetben az áll, hogy utasforgalmi adatok, és utasszámlálások adatai alapján hozták meg a döntést. Eszerint egy szeptemberi számlálás azt mutatta, hogy Kaposvár és Csoma-Szabadi között irányoként 96-an utaztak, amely napi 3 személyt jelent, "munkanapokra szűkítve pedig alig öt utast jelent". Mindeközben az állomáson 14 vonat állt meg, diákok - akiknek a dolgozók mellett fontos a biztos eljutás a közeli városokba - a vasút adatai szerint mindössze 10-en járnak a településről és ők is busszal. Molnár Edit szerint a számlálás adatai tévesek lehetnek, hiszen ő gyakorló édesanyaként és polgármesterként is tisztában van vele, hogy ennél jóval többen járnak Csomából Dombóvárra iskolába.

- A legnagyobb problémánk az egésszel az, hogy hiányzott a kölcsönös kommunikáció és az egyeztetés - mondta érdeklődésünkre a településvezető. Hozzátette: van pozitívuma is a változásoknak, hiszen a reggeli szekszárdi busz, amivel a gyerekek iskolába mennek mintegy tíz perccel korábban indult ma. Így egy régóta égető probléma is megoldást nyert, nevezetesen, hogy a Dombóvárra járó diákok, nem úgy "esnek be" a tanterembe az oktatás kezdetére. De a menetrend változásának hatásairól még korai volna beszélni, fogalmazott.

Vonat helyett jön a busz

A pénteken az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a vasúti menetrend változásához kapcsolódóan, vagy a helyiek igényei szerint bővül a buszos szolgáltatás. Módosul a ráhordó autóbuszjáratok közlekedése, új vasúti csatlakozások jönnek létre. Ezek alapján "a Dombóvár-Gyékényes vonal esetében a helyközi autóbuszos közlekedés szerepe erősödik."

Az új vasúti menetrendről részletes tájékoztatás már elérhető a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, a MÁV honlapján , a Volánbusz jelentősebb változásairól a busztársaság honlapján, a MÁV mobilalkalmazásban és a BudapestGO utazástervezőben is elérhetők.

Így közlekednek ezután a buszok

A MÁV-Volán-csoporton belüli buszos és vasúti alágazati együttműködés révén a helyközi autóbuszok szolgálják ki a településeket.

A menetrendváltástól Kaposvár és Dombóvár között kétóránkénti, ütemes jellegű autóbusz-menetrend lép életbe, csúcsidőben a jelenleginél egyenletesebb járatkövetést biztosítva.

Az átalakítás eredményeként Kaposvárról hivatásforgalmi időszakon kívül, jellemzően páros óra 50 perckor indulnak a Dombóváron Budapest felé kedvező InterCity, míg Pécs felé személyvonati csatlakozást biztosító autóbuszok, melyek Dombóvárról többségében páros óra 15 perckor, hivatásforgalmi időszakon kívül páros óra egészkor indulnának vissza.

Az autóbuszjáratok egységes megállóhely kiosztással, a vasút által a továbbiakban ki nem szolgált Kapospula, Attala, Csoma, Szabadi, Baté, Kaposhomok és Taszár települések érintésével közlekednek.

Kaposvár és Nagyatád között a kora hajnali, illetve késő esti 8280-as és 8281-es számú vonatok megszűnnek. Helyettük délelőtt Kaposvárról 10:17-kor indul vonat Nagyatádra, illetve Nagyatádról 11:16-kor indul Kaposvárra. A Kaposvárról 3:45 kor induló, Somogyszobra közlekedő (8280-as), és a Somogyszobról 23:15 kor induló, Kaposvárra közlekedő (8281-es) vonatok megszűnnek. Délelőtt Kaposvárról 10:17-kor indul (8284-es) vonat Somogyszobra, illetve Somogyszobról 11:16-kor indul Kaposvárra (8285-ös).