Télen-nyáron Balaton 30 perce

Megnyílt az adventi vásár Balatonlellén

Hagyományosan idén is megnyitotta kapuit az adventi vásár Balatonlellén, a BL Yacht Clubban. Ezen a hétvégén már a jégpálya is várta a csúszni vágyókat, de gasztropikniken is kényeztethették ízlelőbimbóikat szombaton.

Sonline Sonline

Fotós: Németh Levente

Jeges örömök és kulináris élvezetek Balatonlellén Fotók: Németh Levente

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!