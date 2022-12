Menza 50 perce

Népszerű az ingyenes diákebéd Barcson

Idén is felmérték az igényeket, a csütörtökön kezdődő téli szünidőben is biztosítja az állam és az önkormányzat finanszírozásában a téli diákétkeztetést Barcs. 107 fő adta le az igénylést, a Barcsi Szociális Központ konyhája meg is főzte az ételt, azonban csupán 30 fő vitte azt el. A maradék ételt rászorulókhoz juttatta a nyitónapon az önkormányzat.

- Állami és barcsi adófizetői forintok is vannak ebben a programban – hangsúlyozta megkeresésünkre Barcs polgármestere. Koós Csaba elmondta: idén is felmérték az igényeket, a családok aláírásukkal és dokumentumokkal igazolták a rászorultságot. A diákétkeztetést igénylők részére az önkormányzatnak kötelessége biztosítani a meleg ételt, amíg ellenkező jelzést nem ad az igénylő. A téli diákétkeztetést bonyolító barcsi szervezetek azt kérik, hogy a pazarlás megelőzése érdekében a konyhán jelezzék az érintettek, ha egy adott időszakban mégsem tartanak igényt az ebédre. A meleg ételt az igénylők a téli szünet minden munkanapján 11 és 12 óra között vihetik el a Barcsi Szociális Központ konyhájáról, a lemondást is itt közölhetik.

