Barcs városa 1,2 milliárd forint támogatást nyert városfejlesztésre a TOP Plusz programban. Ebből az összegből kerékpárutat építenek, de több tervet is megvalósítanak a Hősök terén, a Csíkos háznál és a Szabadidőközpontnál. A Hősök terén az emlékezet szobrainak környéke újul meg. A használaton kívüli betonelemek nagyságát csökkentik és új gyalogjáró szakaszok is készülnek. Megújul a járda az Arany János Általános Iskola felé és a parkolókat is felújítják. A templom előtti közterületen különleges pergola épül, amelyet növénnyel futtatnak majd be, így hűsölni is lehet majd itt a remények szerint.

A fák állapotát felmérték, két idős példányt biztosan vissza kell vágni majd a kivitelezés során. A Csíkos ház előtti tér kinézete is változik, azonban ez részben városi, részben magántulajdonban van. A város vezetői abban csak reménykednek, hogy a magánterületek tulajdonosa is csatlakozik majd a városkép szebbé tételéhez, de uniós és hazai forrást magánterület fejlesztésére a bolt környékén nem tud fordítani a település – hangzott el a városi fejlesztésekről tartott egyeztetésen.