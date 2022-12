Szombat délelőtt sorra gyártották a bőszénfai gyerekek a gondosan kidíszített csillagokat, madárkákat vagy éppen szíveket.

Forrás: FB: Bőszénfa Község

Persze mindezek édes-fűszeres mézeskalácsból készültek, amelyek majd a karácsonyi készülődés ékei is lehetnek.

Az ünnepre hangolódás délután Rosta Géza gyerekműsorával folytatódott.

Habár még nem volt Mikulás napja, de a helyi lurkók így is meglepetésnek örülhettek. – Ötszázezer forint értékű pénzadományt kapott a település, ebből a kicsiknek babacsomagot állítottunk össze, az óvodás és általános iskolások szabadidő ruhát, sálat kaptak és a nagyobb gyerekek nyolcezer forintos vásárlási utalványt az egyik kaposvári ruhaboltba – mondta el Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere.

Hozzátette: az önkormányzat saját forrásból 2,2 millió forint értékben 73 helyinek rászorultsági alapon 15-40 ezer forintos anyagi támogatást is nyújt. A gyerekeket pedig egy felajánló segítségével nyolcvan darab mikuláscsomaggal is megajándékozták. – Ha a szociális tűzifát is beleszámoljuk, akkor 3,7 millió forint értékben próbáljuk szebbé tenni a bőszénfaiak karácsonyi ünnepét és azt hiszem ebben a nehéz időszakban nagy szükség van a segítségre – emelte ki a polgármester.