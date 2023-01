Szabó Panna az egész hetet a lovastáborban tölti. – Négy éve lovagolok és most a téli szünetet is itt töltöm. A legjobban Tökmag lovat szeretem – mondta el a táborozó. Naponta 15–20 gyermekre felügyelnek itt a téli szünetben. Míg a csapat egy része kézműveskedik, addig a többiek két helyszínen lovagolnak.

Fotós: Lang R.

– Anyukám és apukám is dolgozik, reggel munka előtt hoznak, és mikor végeznek, jönnek értem a táborba – mondta el Hernesz Maja.

– Általános iskola alsó tagozatos gyerekek vannak zömében, próbáltunk nekik úgy összeállítani a napi programokat, hogy a játszva tanulás mellett kikapcsolódhassanak és sokaknál nincsenek nagyszülők, így nehéz volt megoldani a gyermekek felügyeletét, míg apa vagy anya dolgozik – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a lovarda vezetője. Délelőtt és délután lovasedzéseken vesznek részt a gyerekek, az elméleti oktatáson kedden a testtájakkal, testrészekkel ismerkedtek meg. A tanultakat időre kellett beazonosítani. Az a gyerek lett az első, aki a leggyorsabban teljesítette a feladatot. – Hét órától nyitva vagyunk, reggel be tudnak kapcsolódni az állatok etetésébe és nagy kedvencek a pár napos bárányok – mondta el Patakiné Kiss Katalin.

Fotós: Lang R.

A táborba egy-egy napra is tudnak gyermeket fogadni és a programok mellett háromszori étkezést is biztosítanak. Az utolsó napon pónijátékok lesznek és a szomszédos Gyertyános-völgybe is elkirándulnak majd. A tervek szerint a tavaszi szünetben is szerveznek táborokat és szinte egész nyáron is várják a lovagolni vágyó gyerekeket. A hagyományos lovastábor mellett lovasterápiás napközit is szerveznek a Gyertyános-völgyben.



A nagyok otthon, a kicsik a mamáéknál, az egyetemista a kollégiumban

– Nekem az a szerencsém, hogy már nagyobbak a gyerekek, így otthon tudom őket hagyni a téli szünetben – mondta el Kollárovicsné Hatta Szilvia. A kaposvári édesanya hozzátette: természetesen férje is dolgozik a téli szünet ideje alatt. Középső fiuk figyel húgára, de többször telefonon is megkérdezi, hogy minden rendben van-e. Egyetemista fiuk a kollégiumban készül a vizsgáira.

Mihályka Szabina szerencsés helyzetben van, mert mindig van segítsége. – Hatodik osztályos lányomra és kiscsoportos kisfiamra a párom vigyázz, ha nincs szolgálatban, de mikor ő is dolgozik, akkor a nagyszülők felváltva vigyáznak rájuk – mondta el az édesanya. - Komoly szervezőmunkát igényelt ugyan, hogy akárcsak a nyári szünetben mindig más programot szerveznek nekik a nagymamák. A szünidő elejét és a végét azonban az anyukájukkal töltik – jegyezte meg Mihályka Szabina.