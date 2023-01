okozott figyelemmel túrázzunk a zselici erdőkben – erre hívta fel a figyelmet a SEFAG. A társaság közlése szerint az erdőkben az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék okán fellazult a talaj, a nagyobb méretű fák pedig így kisebb szél hatására is kidőlhetnek, hiszen a tartógyökerek már korhadásban vannak.

Emellett az akár több tíz méter magasból aláhulló vastagabb száraz ágak is sérüléseket okozhatnak. Arra is figyelmeztettek, hogy lehet továbbá számos vízátfolyás is az erdőkben, és a talaja is néhol csúszósabb. Forrás: barcsihirek.hu