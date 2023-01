Aranykalászosgazda-képzést indítanak januárban a somogyzsitfai Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakközépiskolában. Keddig 15-en jelentkeztek, s a hónap végéig további érdeklődőket fogadnak.

Állattartás, növénytermesztés, kertészet és gépészet: ezek az oktatás főbb területei. Szombatonként személyesen kell majd részt venni a tanfolyamokon, ezen kívül online felkészítést is kapnak a hallgatók, akik a végzettséggel jogosultakká válnak földvásárlásra is. Horonicz Csaba oktató azt mondta: a 480 órás képzés vizsgával zárul, s a végzősök erdészeti és mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt kapnak.

– Kaposvári és barcsi jelentkezőnk is van, de Veszprémből és Balaton-parti településekről is érkeznek – mondta. – A jelentkezés feltétele az alapfokú iskolai végzettség.

Tervek szerint a következő, fakitermelő-képzést márciusban indítják.