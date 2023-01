Hetesen tartották az újév első véradását, melyen összesen 13-an vettek részt. Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezetének munkatársa azt mondta: kedden Nagyatádon és Kerekiben, szerdán Szennában fogadták a segíteni vágyókat, csütörtökön Somogyszilban, míg pénteken Kaposmérőben lesz véradás.

– A felhívásunkra a két ünnep között is jöttek a vér­adók – mondta Hujber Tamás. – Abban reménykedem, hogy összességében az idén is legalább annyian jelentkeznek, mint tavaly. A feltételek továbbra is ugyanazok, mint eddig. Az egészséges, 18–65 éves, legalább 50 kilogramm súlyú emberek adhatnak vért.

Megtudtuk, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete Somogyban több nagyobb rendezvénybe is bekapcsolódik, február 3-án a farsangi véradásra készülnek a megyeszékhelyen.