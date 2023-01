– Az újraélesztéses feladaton túlvagyunk, villámgyorsan indulunk a következő állomásra – mondta Hidvári Ildikó, a Kürti Ilona, Németh Richárd és Csizmók Erika alkotta barcsi csapat vezetője. A feltételezés szerint a kórteremben egy beteg összeesett, nem volt légzése, s a betegtárs riasztotta a nővéreket, akik azonnal megkezdték az újraélesztést. A zsűri minden mozdulatukat folyamatosan figyelemmel követte, értékelte.

Habár nagyon leterheltek a munkában, de a mosoly nem tűnik el arcukról.

Fotós: Lang Róbert

A 41 éves nő, aki barcsi gyermekotthonban ápolóként dolgozik, azt mondta: csapattársaival kiváló az összhang. – Más embereken szeretnék segíteni: annak idején azért választottam ezt a hivatást – hangsúlyozta. – Ha most lennék tizenéves, ismét az egészségügyi pályára jelentkeznék.

Tudásuk legjavát nyújtották.

Szabó Gyuláné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) somogyi területi szervezetének elnöke azt mondta: az ápolásszakmai versenyt 11. alkalommal rendezték meg. A nyolc csoportban többek között ápolók, röntgenasszisztensek és gyógytornászok bizonyították felkészültségüket. Hozzátette: szakmai szempontból is fontos a találkozó, másrészt a csapatmunka tovább erősíti a közösségeket és hatékonyabbá teszi a közös munkát. Ráadásul a különböző somogyi településeken dolgozó szakemberek személyesen is megismerhették egymást. Szánti Istvánné, a MESZK járóbeteg-ellátási alelnöke örült, hogy az egészségügyi dolgozók ekkora leterheltség mellett is vállalták a megméretést.

Szakdolgozónak lenni nem csak munka, hanem hivatás.

Anatómia, élettan, belgyógyászat és sebészet: a 40 kérdéses elméleti tesztsor ezeket a szakterületeket is érintette. Buni Roland, az egészségügyi szakdolgozói kamara területi oktatási bizottságának elnöke kiemelte: a résztvevők tudásuk legjavát nyújtották. A Siófoki Szorgos Angyalok csapata – Pusztai-Berki Éva, Rolof Orsolya, Farkas Márta, Szombathelyi Klaudia – sikeresen megoldotta a szakmai gyakorlati feladatot, s a játékos vetélkedőben is kitettek magukért. Utóbbinál egy-egy betűt húztak, s ezzel kellett egy testrészt, gyógyszert vagy épp betegséget megnevezni. – Szerintem egy ilyen verseny is segítheti a szakmai fejlődést, izgalmas volt, a feladatokra gyorsan meg kell találni a jó megoldást – mondta Pusztai-Berki Éva. – Örülök, hogy részt vehettem a kaposvári versenyen.

A dokumentáció is lényeges

Folyadék, lepedő, beöntő szett és a szükséges dokumentumok: a beöntés előkészítéséhez többek közt ezekre is szükség van. A műveletet terápiás, illetve diagnosztikai céllal végzik, s a zsűri szerint az indulók szabályosan jártak el.

A Felderítők csapata (kaposvári Kaposi Mór Oktató Radiológia osztály) győzött a szakmai versenyen, s így ők képviselik Somogyot március 25-én a budapesti országos döntőn. Második a Menő-Manók (marcali Szaplonczay Manó Kórház), harmadik helyet a Ricsi és angyalai (barcsi gyermekotthon) csapata szerezte meg.