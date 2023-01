Vizesblokkal és oratóriummal bővül a római katolikus templom Balatonlellén. – Eddig is tartozott vizesblokk a templomhoz, de kinőttük – mondta Szűcs Imre plébános. – A nyári szezonban sokan érkeznek kisgyerekekkel, az ő kényelmüket is figyelembe vettük. A pelenkázóval felszerelt vizesblokk fölött egy oratórium is helyet kap. Így a hétköznapokon nem kell az egész templomot fűteni és világítani. Az új rész stílusában illeszkedik a meglévő épülethez, a sekrestye tükörképe lesz. A tervek szerint május 31-én vehetik birtokba a hívek az új épületrészt.