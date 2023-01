– Az első alkalommal is részt vettem benne és testnevelő tanárként kötelességemnek érzem, hogy bemutassam a gyakorlatot, amit a többieknek is javaslok – mondta Magdi néni úszódresszben, mielőtt belement a vízbe.

– Erre vágytam egész évben! - kiáltotta egyikük, amikor a víz kritikus magasságba ért a testén.

– Nehogy fröcskölj! - figyelmeztette csurom vizesen Sörös Rita pancsolótársait.

– Végig azon gondolkodtam, hogy akik ilyen hidegben bele mennek a Dunába, hogyan tudják átúszni? ! - morfondírozott kifelé jövet Tóth Lóránt.

– Fáj a lábam! Vagyis úgy fogalmaznék, hogy már nem is érzem a lábam. Jó volt, és biztos vagyok benne, hogy itt leszek jövőre – mondta Salkic Benjamin, aki idén először próbálta ki az újévi strandolást.

A januári Desedát azonban egy körből nem lehet megúszni, ezért a pancsolók kétszer-háromszor is vissza mentek egy-egy jeges mártózásra, miközben a vizet az erős szél fodrozta.

A Balatont is meghódították a pancsolók

Egyre elterjedtebb a jeges fürdőzés a Balatonon is. Voltak, akik már karácsonykor is igyekeztek csobbanni, sőt, még a Balaton karácsonyfáját is a habokba állították. Újévkor csaknem félszázan ismerkedtek a januári vízhőfokkal Balatonszemesen, ahol az igen alacsony vízállás a csupán Balatonba besétálni vágyók igényeit is kielégítette. A merüléshez itt jóval többet kellett begyalogolni mint a Desedában. Aki most lemaradt, annak az újabb csobbanó őrületre már csak alig egy évet kell várnia