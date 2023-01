A Balatonon hivatalosan többnyire csak elektromos hajtású motoros hajókkal szabad közlekedni, már a legnagyobb kategóriákban is meglepően sok ilyen jármű működik a tavon. Ahogy azt a likeBalaton.hu is megírta, bérelhetünk már e-foil deszkát, amit egy távvezérlő segítségével hozunk mozgásba. Ezeket a strandolóktól legalább 100 méteres távolságban indíthatjuk be, és a parttól 1500 méterig távolodhatunk el velük. A csendes elektromos motort egy lítium-ion akkumulátor hajtja meg, ami egy szénszálas hydrofoil szárnyra van ráépítve.

Jópofa kis sporteszközök

– Nagyon jók ezek kis elektromos eszközök, amelyeket otthon is fel lehet tölteni a konnektorból – mondta Gerő András vitorlázó szakújságíró, a balatoni kikötőkből kiszoruló kishajósok szószólója, a „ Bóján a Balatonon” szerveződés elindítója. – Élvezetes velük a habokat szelni, az aksijuk kb. 20 percig bírja, és esetükben nincs környezetterhelés. Nem hasonlítanak azokra az akár 42 lábas motorosokra, amelyeket a parton töltenek fel hatalmas árammennyiséget beléjük „zsúfolva”. Sajnos a nagyobb elektromos vízi járművek számára még nincs mindenhol megfelelő infrastruktúra – folytatta gondolatsorát Gerő András, aki szerint azt is meg kell vizsgálni, hogy „mennyire tiszta áramot használnak fel ezek a hajók”.

Azt leszögezhetjük, hogy a tavon megjelenő bármilyen elektromos hajtású eszköz a lokális környezetet nem terhelő, támogatandó lehetőség.

A kikötők elektromos kapacitása

– Mindenképpen beszélni kell az áram forrásáról. Nagyon megdrágult a gázerőművekből érkező áram, és nem túl „tiszta” a ligniterőművekből érkező energia. Szemben pl. a Norvégiára jellemző vízierőművekből, vagy a szélerőművekből származó árammal, amelyeket „becsületes áramnak” is lehet nevezni. A másik kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerülhet, hogy

a balatoni kikötők rendelkeznek-e megfelelő kapacitással, hogy az ott lévő hajókat biztonságosan feltöltsék.

És vajon milyen ezeknek a járműveknek az akkumulátora? A magas cellafeszültségűek működtetése nem veszélytelen. Nem megfelelő használatuk esetén robbanást okozhatnak. Nem egy ilyen eset történt már, és az ilyen tűz szinte elolthatatlan – fogalmazott a szakember.

Új hajózási kultúrát hoztak az elektromos hajósok

Gerő András szerint egyre több elektromos motoros hajó közlekedik a tavon, hiszen ezeknek a használata korlátozás nélkül megengedett a Balatonon.

– Viszonylag új hajózási kultúrát hoztak a tóra, mert olyan emberek vásárolják ezeket a motorosokat, akik nem tudnak a Balatonra másképp „felkerülni”. Mert eddig csak a vitorlásokat engedték. A vitorlások hagyományos kultúrája egy kicsit szofisztikáltabb, mint akik beülnek egy ilyen drága villanyhajóba, és elkezdik a Balatont és a kikötőket használni. Egy ilyen járműben nem úgy van, mint a vitorláson, hogy „most ebben a szélben ki tudok-e menni, vagy ki tudok-e kötni”.

Az elektromos hajók nagyobb befogadóképességűek. Bulihajónak sokkal jobban megfelelnek, mint a szűk vitorlások.

Megugrott az elektromos hajók bérbeadásával foglalkozó charteres cégek iránti kereslet – mutatott rá az újságíró.

Nem éri meg a vitorlásokat elektromossá alakítani

Becslések szerint legalább 6 ezer belsőégésű motorral rendelkező vitorlás hajó van a Balatonon. Köztudott, hogy néhány kivételtől eltekintve ezeknek a motoroknak a használata tilos a Balatonon.

– Amíg az elektromossal lehet menni, addig a belső égésű motorok működését nem engedik a szabályok, csak szélcsendben, a legközelebbi kikötőbe. Holott, ha szerencsétlen vitorlázó haza szeretne jutni, és közben megáll a szél, akkor be kellene indítania a motort. Viszont akkor megbünteti a rendőr. Csupán azért, mert ilyen a jogszabály, nem biztos, hogy értelmes dolog elektromosra átalakítani a vitorlásokat. Elég bonyolult a dolog, és amit eleve nem elektromos hajónak gyártanak, annak az utólagos átalakítása nem hinném, hogy megéri – tette hozzá a tapasztalt vitorlázó.

Jó lenne az elektromos egypárevezős

Rengeteg különleges vízi találmányra bukkanunk az interneten. El tudunk képzelni egy ilyen háromkerekű járművet a magyar tengeren, amely képes a vízen és a szárazföldön is közlekedni. És még "lakóautónak vagy -hajónak is jó?

Az elektromos strandeszközöket illetően több lehetőséggel lehetne színesíteni a Balatont.

– Érdekes lehetne, ha visszatérne az „egypárevezősök” kultúrája, méghozzá modernizált, kis villanyhajó változatban – elmélkedett Gerő András. – Egy olyan lassú járművet tudnék elképzelni, amelyet nem egy sérülésveszélyes propeller hajtana, hanem vízsugárral tolná magát előre.

Joystickkel lehetne irányítani, és GPS-el be lehetne határolni, hogy meddig menjen – fejtette ki a szakember, aki szerint „kéne egy balatoni vállalkozó, aki megérzi ebben a lehetőséget. Mert az ilyen elektromos eszköznek helye lenne a Balatonon.”

