Decsi Zoltán szeptemberben költözött családjával Balatonboglárra. A marketinggel foglalkozó, fiatal közgazdásznak hiányzott az egyetemi évek alatt megszokott nyüzsgés. Ezért döntött úgy, hogy a sajátján túl feldobja a helyiek közösségi életét.

Decsi Zoltán felpezsdítené a helyi közösséget.

Fotós: Németh Levente

– Amikor ide költöztünk, találkoztam a Helyi Érték Egyesülettel – mondta. – Az egyesület egyéves tagfelvételi folyamatát meggyorsítja a projekt, amit kitaláltunk. Tizenegy kihívást tartalmaz, vannak közöttük olyanok is, amelyeket közösen teljesítünk, mint például a Gömbkilátó megtekintését – mondta a kihívássorozat ötletgazdája, aki a játékkal igyekszik kimozdítani a helyieket és a turistákat a komfortzónájukból, hogy megmutassa a téli Balaton értékeit.

Ehhez Játékos Boglár címen közösségi oldalt indítottak. Egy kinyomtatható kihívásnaplót is szerkesztettek, amelyre egy listát állítottak össze a teljesítésre váró feladatokból, amelyek között szerepel hét séta a Vejtey-sétányon, három bor kóstolása a helyi pincészetektől, három könyv elolvasása a könyvtárból, három helyi sportmérkőzés megtekintése, három étkezés egy helyi étteremben, három kávé vagy koccintás egy helyi egységben és sok más program.

– Ez nem egyéni verseny, hanem inkább egy kooperatív játék – mondta Decsi Zoltán, aki azt is elárulta, hogy már a második kihívássorozatra készülnek, mert a játéknak akkora sikere van. – Ha közösen összegyűjtünk 164 pontot, a végén, márciusban rendezünk egy projektzáró bulit. Balatonlelleiek is érdeklődtek már, ők is szívesen részt vennének egy hasonló kihívássorozatban.