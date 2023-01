Három fogorvosi körzetet üzemeltet a barcsi kistérségi társulás, és sikernek számít, hogy tavaly sikerült egy fogorvosi vállalkozást a környékre csábítani, felelte érdeklődésünkre Reiz Tamás, a kistérségi társulás elnöke, aki egyben Potony polgármestere. A környéken Homokszentgyörgy és Szulok alkot egy körzetet, illetve Babócsán és Darányban működik egy-egy praxis.

– Ennek a három körzetnek jelenleg csupán egyetlen fogorvosa van, és ez nagy feladatot, túl sok pácienst jelent számára – értékelte a Reiz Tamás. – Azon dolgozik az egészségügyi szolgáltató cég és a kistérségi társulás is, hogy több fogorvos legyen a térségben. Van is rá érdeklődőnk, mert az orvosoknak szóló 20 millió forintos letelepedési támogatás kecsegtető. A reményeink szerint a tárgyalásokkal tavaszra eljuthatunk odáig, hogy még egy fogorvost tudunk hozni erre a vidékre.

Nem kell Barcsra utazniuk a környékbeli pácienseknek, mert a darányiak rendelkezésére áll Kastélyosdombón egy felújított orvosi rendelő, ahogy Babócsán és Homokszentgyörgyön is van ilyen létesítmény. Az önkormányzatok mind a három rendelőt felszerelték az egészségügyi szolgáltató céggel közösen, ezzel nincs is gond, inkább az kérdéses, hogy ér oda a három faluba a fogorvos. Ez azt jelenti, hogy Homokszentgyörgyön és Szulokban csak heti egy napra jut rendelés, de így is reggeltől estig dolgozik a fogászati szakember.

Nehéz vidékre csábítani a fogorvosokat.

Fotós: Lang Róbert

Átütő változás továbbra sincs, mert a vidéki körzetek nem népszerűek a kollégák körében, válaszolta kérdésünkre Vajda Levente, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének somogyi elnöke. Az alapellátó praxisközösségek létrehozását tűzték ki célul többszintű szervezetekben gondolkodva, és a jogalkotók célja ezzel az lehet, hogy ebben a konstrukcióban oldják majd meg kötelező jelleggel a helyettesítést a tartósan betöltetlen fogorvosi körzetekben. Ennek a megoldásnak a megvalósítása azonban hosszabb időt vesz igénybe. Jelenleg a fogorvosi ellátás megoldott a megyében, de sok faluban helyettesítéssel és csupán heti egy-egy napra, ahogy tudomása szerint Iharosberényben is hasonló a helyzet.

A betöltetlen fogorvosi praxisok száma némiképp csökkent országszerte is: a tavalyi év elején az országban 277 fogorvosi körzetben nem volt, aki ellássa a betegeket, szedte össze a Pénzcentrum. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adatai szerint 2023 januárjában 229 praxis volt betöltetlen. A betöltetlen körzetek száma tehát csökkent, bár ebbe beleszámít, hogy 2022 év eleje óta megüresedett körzetek közül 11 praxis meg is szűnt. Somogyban az idén 10 betöltetlen fogorvosi praxist tartottak nyilván, míg tavaly eggyel többet. A vármegyék között Nógrádban a legrosszabb a helyzet 24 betöltetlen praxissal, míg Baranyában csak kettő, és Hajdú-Biharban csupán egy üres körzet van. A betöltetlen praxisokhoz tartozó átlag lakosságszám Somogyban 23 ezer embert jelent, ez vármegyénk lélekszámának 12,5 százaléka.