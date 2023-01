A Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesülete tavaly 28 taggal alakult meg, s az új évben már 50-en tartoznak a csapathoz. Hencz János, az egyesület elnöke azt mondta: stabil éven vannak túl, havonta egy foglalkozást szerveztek. Fontos eredménynek tartja, hogy a Magyar Pénzverő Zrt.-vel szerződést kötöttek, így tagjaiknak biztosítani tudták a 2022-es emlékvereteket.

– A legfiatalabb ifjúsági tagunk 11 éves, míg a legidősebb 78 esztendős – mondta Hencz János. – A numizmatika, az éremgyűjtés szeretete tartja össze az egyesületet. Január végén tartjuk a beszámoló taggyűlésünket, s a tervek szerint Kaposváron tavasszal és ősszel országos cserenapot szervezünk, ahol a fém- és papírpénzen kívül képeslapokat valamint kitüntetéseket is láthatnak az érdeklődők. Újságunkat az idén is negyedévente akarjuk megjelentetni, összesen száz példányban, a lap a tagoknak ingyenes.

Az elnök abban bízik, hogy 2023-ban tovább gyarapodik a létszám. Német, osztrák és szlovák gyűjtőkkel is kapcsolatban állnak, együttműködést alakítottak ki a szlovén klubbal, s kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit. A kaposváriak legutóbb decemberben jártak Lendván.