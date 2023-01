A tüskevári városrészt járta a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit (KHG) Kft. szemetesautója hétfőn. A járműnek bőven akadt dolga a városban. Nagyon sok családi- és társasháznál dobták ki az „elhasználódott” fenyőfát. Kisebb, nagyobb, terebélyesebb, karcsúbb, ezüst, luc és nordmann is megtalálható volt a szeméttárolók szomszédságában.

Szilágyi Ádám a KHG ügyvezetője lapunknak elmondta, a tűlevelűeket az első körben most hétfőtől péntekig gyűjtik majd. Azonban a január 23-ai héten ismét elindulnak összeszedni a fenyőket. – Továbbra is azt kérjük mindenkitől, hogy a szállítás előtti nap délután 17 óra és másnap reggel 6 óra között tegye ki a teljesen lecsupaszított, díszektől megtisztított fát – hangsúlyozta Szilágyi Ádám. – A hozzánk tartozó vidéki településeken, összesen 116-on majd január 13-án és 27-én pénteken gyűjtjük össze a fákat. Automatikusan azonban nem szállítjuk el, ehhez mindenkinek regisztrálnia kell nálunk. Aki azt szeretné, hogy már most pénteken elvigyük, annak keddig kell jeleznie akár elektronikus formában, vagy telefonon – tette hozzá a KHG ügyvezetője.

Szilágyi Ádám arról is beszélt, hogy az összegyűjtött, nagyjából ötven tonnányi tűlevelűeket beszállítják a kaposvári komplex hulladékkezelő központba, ahol aprítják és összekeverik a többi zöldhulladékkal. – A fenyőfát önmagában nem lehet komposztálni, azonban olyan kis mennyiségbe teszi ki az éves zöldhulladék mennyiséget, hogy bátran össze tudjuk keverni más növényekkel. Évente nagyjából 5000 tonnányi zöldhulladékot dolgozunk fel, ennek egy százaléka a fenyőfa – mondta az ügyvezető.

Szilágyi Ádám kiemelte, miután az összeaprított növényeket összekeverik, négy hétre egy aktív érlelőbe teszik. Végül három hónapig utóérlelik és elkészül a komposztanyag. A KHG ügyvezetője elmondta, már régóta azon dolgoznak, hogy a komposztanyagot termékké minősíttessék és később virágföldként tudják majd hasznosítani. Ehhez azonban egy hat hónapos tesztelési időszakot kell elvégezniük. Szilágyi Ádám hozzátette, ha megfelelő minősítést kapnak, akkor a virágföldből a városüzemeltetésnek is adnak majd és a lakosságnak is tudnak belőle értékesíteni.

