A barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium diákjai az idén az Egyesült Államokba, Belgiumba és Olaszországba utaznak. Csokor Réka igazgató közölte: a hagyományosan nyelvi tagozatokkal működő gimnáziumban a hangsúly a használható idegen nyelvi tudás megszerzésén van. Ezért is tartják fontosnak a pedagógusok, hogy a diákoknak minél több lehetőségük legyen az idegennyelvi környezetben gyakorolni.

– Idén tavasszal egyedülálló lehetőséggel élhetnek a gimnázium legjobb angolosai – közölte Csokor Réka. – Az amerikai Maryland állam egyik középiskolájába utazhatnak, ahol amerikai családok fogadják majd be őket több mint egy hétre. Az amerikai iskolában minden évben kiválasztanak egy országot, amelynek történetével, földrajzával, szokásaival, valamint kultúrájával megismerkednek a diákok. Idén ez az ország Magyarország. S ebből az alkalomból kaptak meghívást a barcsi középiskolások, akik betekintést kapnak egy amerikai magániskola életébe, s műsorral mutatják be kultúránkat. Néptánc és népdal is színesíti az előadásukat, s a széchenyis diákok az iskolai programokon kívül Philadelphiába és Washingtonba is kirándulnak.

A barcsi gimnázium tavasszal belga diákcserét is szervez a geeli középiskolával. A két tanintézmény együttműködése hosszú időre nyúlik vissza. Először a belga diákok jönnek Barcsra, a széchenyis fiatalok áprilisban viszonozzák a látogatást, s Geelben több ország részvételével rendezik meg az Európa Hetet.

Az olasz diákcsereprogramot ősszel tartják, összesen 28 somogyi diák utazik a Bari közelében található Conversanoba, ahol ugyancsak családoknál szállásolják el őket. Az olasz fiatalokat márciusban várják a Széchényi-gimnáziumba.

Az amerikai út iránt nagy volt az érdeklődés, s a jelentkezők pályázaton vettek részt. Egy háromoldalas angol esszét írtak, amit az amerikai iskolában bíráltak el, s döntötték el, hogy ki kapja a száz dolláros fődíjat. A zsűri Bóta Barnabás 12. osztályos tanuló írását találta a legjobbnak.