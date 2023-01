– A tizenegy kaposvári iskolában 3507 tanuló közül 356 a hiányzó, kicsit több, mint tíz százalék – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója.

– A múlt héthez képest nőtt a megbetegedések száma. Gyakori, hogy reggel, mikor eljön iskolába a diák, még semmi baja, majd hirtelen felszökik a láza, s a tünetek között szerepel még torokfájás, köhögés.

– Szezonja van az influenzaszerű betegségnek, de nagy tömeg még nincs a rendelőben, kedden délelőtt negyven pácienst láttunk el az 1500 fős körzetből – mondta el Gyánó Barna. A kaposvári gyerekorvos hozzátette: továbbra is van lehetőség az influenza elleni vakcina beadására, amelyet eddig kevesen kértek.

– Emelkedik az influenzás és egyéb vírusfertőzéssel hozzánk forduló gyerekek száma – mondta el Nagyné Bognár Márta. A kaposvári gyermekorvos hozzátette: tüneti kezelést javasolnak a gyerekeknek, antibiotikumot kizárólag csak szövődmények esetében adnak.

– Sok a vírusos megbetegedés, amely nagyjából négy-öt nap alatt gyógyul átlagosan – tudtuk meg Veress Zsolt balatonfenyvesi háziorvostól.

– A betegek többsége antibiotikumot kér. Elég nehéz meg­győzni őket arról, hogy ez hatástalan ilyen esetekben. Megjegyezte: tavalyhoz képest harminc százalékkal többen oltatták be magukat influenza ellen praxisában.

A Nemzeti Népegészségügyi Szerv adatai szerint a múlt héten százezer lakosra a megyében 232 közötti influenzaszerű megbetegedéssel fordultak orvoshoz. Az akut légúti megbetegedések és az influenzaszerű megbetegedések is emelkedtek. A háziorvosok szerint még most is érdemes kérni az influenza elleni védőoltást. Egy kibontakozó járvány alatt sem indokolatlan a vakcina felvétele, azzal enyhébb tünetekkel átvészelhető a fertőzés.



Egy iskola érintett

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében az óvodákban, általános iskolákban, illetve indokolt esetben a középfokú oktatási intézményekben tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat végez az intézmény orvosa és védőnője. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az idén télen egy általános iskolai közösségben kellett intézkedni tetvesség miatt. A tetvesnek talált közösséget a védőnő két héten belül ismételten ellenőrzi, s ha a hajban ismét talál élő fejtetűt vagy életképes serkét, a gyermek kezelését az intézményben el kell végezni.

Fotó: Lang Róbert