A balatonszentgyörgyi Tütősi Tünde és élettársa folyamatosan csinosította házuk belsejét az elmúlt években. Legutóbb az Otthonfelújítási támogatásból a fűtést korszerűsítették, és jutott pénz arra is, hogy lecseréljék az épület tetejét. Tütősi Tünde megkeresésünkre elmondta, azt tervezik, hogy idén lecserélik az utcafronti nyílászárókat, ehhez a falusi csokot is szeretnék igénybe venni. Kettő gyermekük van, akik után 1 millió 300 ezer forinthoz juthatnak hozzá. A balatonszentgyörgyi asszony hozzátette, állami segítség nélkül nagyon sokáig kellene félretenniük ahhoz, hogy felújítási terveiket megvalósíthassák.

A falusi csokot nagyon sokan „kihasználták” Balatonszentgyörgyön az elmúlt években, erről már Farkas László Nándor polgármester beszélt lapunknak. A település vezetője kiemelte, néhány eladó ház még található náluk, azonban üres telket szinte lehetetlen kapni. – Utóbbi probléma azonban várhatóan idén megoldódik majd – hangsúlyozta Farkas László Nándor. – Az önkormányzat legalább 50 telket alakít majd ki, és még ugyanennyi magántelek is elérhető lesz. Ezeknek a mérete átlagosan 1000 négyzetméter – tette hozzá a polgármester.

A Balatonhoz közeli Ságváron is népszerű volt a falusi csok az elmúlt években. Sok fiatal család vette igénybe a támogatást. Kecskés Gábor polgármester érdeklődésünkre elmondta, tavaly több mint száz lakossal nőtt a település népessége. A faluban összesen nyolcvan telket adtak el, negyvenen már zajlik az építkezés, sőt, van, aki már be is tudott költözni. Kecskés Gábor hozzátette, többségében fiatalokkal bővült a település, akik közül nagyon sokan éltek a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel. Idén azonban ezt a támogatási formát Ságváron már nem lehet igénybe venni. A legújabb lista szerint Somogy vármegye 246 települése közül idén 230 helyen van erre lehetőség.

A csokot élettársak, házastársak igényelhetik, valamint azok a szülők, akik gyermeküket egyedül nevelik. Azok a kizárólag házasok is hozzájuthatnak a támogatáshoz, akiknek még nem született gyermekük, de vállalják, hogy később bővítik családjukat. Ehhez azonban az egyik házastársnak 40 év alattinak kell lennie.



Hollandok csapnak le az ingatlanokra

Több balatoni településen Berényben, Bogláron, Földváron, Keresztúron, Lellén, Máriafürdőn, Szabadiban és Világoson sem igényelhető a falusi csok. Emellett Barcson, Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon, Ságváron, Siófokon, Szántódon és Zamárdiban sem élhetnek ezzel a párok. A dél-somogyi Heresznyén azonban igen, bár az elmúlt évben senki nem vette igénybe a támogatást, mondta el Rengel László polgármester. A valamivel kevesebb mint 300 lelkes település vezetője kiemelte, a helyiek közül sokan nem is tudnák igényelni a csokot, mert sok feltételnek nem felelnek meg.

Rengel László hozzátette, ennek ellenére több családi ház is gazdára talált az évek alatt. Ezeket az ingatlanokat azonban többnyire hollandok vették meg.



