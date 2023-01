Dávid János, a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület elnöke lapunknak elmondta, nagyon örülnek a beruházásnak és hálásak az önkormányzatnak, hogy ilyen módon megvalósulhat a zártkert eddigi legnagyobb fejlesztése. A befejezés azonban elhúzódik az önkormányzat szennyvízkezelési előírásai miatt. – Szerencsésebb lett volna, ha már a beruházás elején megismerhetik a részleteket, amelyről csak idén novemberben kaptak tájékoztatást a telektulajdonosok a város jegyzőjétől – hangsúlyozta Dávid János. – Előírás, hogy zárt szennyvíztárolót kell kiépíteni minden esetben ahhoz, hogy a vízórákat beszereljék. Ezzel viszont nem minden esetben értenek egyet a tulajdonosok. A tó körül ugyanis sok telken nem keletkezik szennyvíz. Ezeken vagy nincs épület, vagy ha van, akkor az olyan gazdasági épület, ahol fürdési és mosogató használati lehetőség sincs. Ezért többen nem értik, hogy az ilyen ingatlanok esetében miért kell kialakítani a zárt szennyvíztárolót.

Az egyesület elnöke arról is beszélt lapunknak, sokan azt sem értik, miért kell minden évben igazolást felmutatni arról, hogy a szennyvizet kiszippantották a tartályokból. Aki ugyanis kevés vizet használ, annak feltehetően nem is telik meg egy év alatt a tartálya. Többen is úgy gondolják, kedvezőbb lenne, ha akkor kellene a tárolókat kiüríteni, ha azok megteltek. Dávid János hozzátette, december elején tárgyaltak a kaposvári önkormányzattal a kialakult helyzetről. A megbeszélésen az a megoldás született, hogy aki szeretne vízórát a telkére, annak jövő év végéig kell megépítenie a szennyvíztárolót. Aki úgy dönt, hogy nem vág bele a beruházásba, annak a korábban befizetett vízórával kapcsolatos díját visszafizetik. Azonban, ha valaki később meggondolja magát és mégis szeretne vezetékes vizet az ingatlanjánál, utólag is kiépítheti az ülepítőgödröt.



Boda: időben kaptak tájékoztatást

Boda Balázs, a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. műszaki vezetője, vízellátási főmérnöke lapunknak elmondta, a zárt szennyvíztároló megépítésének kötelezettségétől semmilyen indokkal nem lehet eltekinteni és erről idén áprilisban – még mielőtt nekiálltak volna a beruházásnak – a kaposvári önkormányzat tájékoztatta a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület által az érintett felhasználókat. Boda Balázs kiemelte, a zárt szennyvíztároló kiépítésének költsége az ingatlantulajdonost terheli és neki kell gondoskodnia a beruházásról. Ennek az ára attól függ, hogy falazott, vagy beton szerkezettel, vízzáró kivitelben a helyszínen építik meg vagy előregyártott betonból, esetleg műanyagból készül. A főmérnök hozzátette, aki életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanjában, annak legalább 7 köbméteres zárt szenny­víztárolót kell kialakítania. Azonban, ha valaki kevesebb időt tartózkodik a Desedánál, neki természetesen ennél jóval kisebb térfogatú is elegendő lehet.