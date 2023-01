Szigetelik az újvárfalvai hivatal épületét. A somogyi település energetikai korszerűsítésre nyert 36 millió forint forrást. Az egykori vegyes falazatú iskolakápolnában ajtót, ablakot is cserélnek és mozgáskorlátozott illemhelyet is kialakítanak. Bíznak benne, hogy a közeljövőben egy újabb pályázat segítségével a belső terek is megújulhatnak.