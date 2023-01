– Több pénz jut az erdőkre a következő öt évben, mint korábban, az erdőgazdálkodók is nagyobb keretből vállalkozhatnak fejlesztésekre – mondta Mocz András, a Magán­erdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke. – Lényeges, hogy utóbbi esetben szektorsemleges a juttatás, vagyis az anyagi forrásból a magán és az állami társaságok is részesülhetnek.

Mocz András hangsúlyozta: az előző uniós elszámolási ciklusban 106 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra, 2027-ig közel 310 milliárd forint. Az új erdők telepítésén kívül a meglévő erdők fenntartására, fejlesztésre is bőven jut forrás. Az elnök szerint a támogatás másik fontos hozadéka, hogy az erdőgazdálkodók technikai, technológiai szempontból is felzárkózhatnak.

– Dicséretes az elképzelés, sok somogyi erdőgazdálkodásra szakosodott vállalkozás műszaki felszereltsége ugyanis jóval elmarad a mezőgazdasági cégekhez képest – emelte ki. – Biztató, hogy a gépek beszerzésén kívül telephelyek fejlesztésére, műhelyek karbantartására is fordíthatnak majd a forrásból. Országosan csaknem harmincezer erdőgazdálkodót tartanak nyilván. Somogyban több mint ezren vannak, akad olyan, aki alig fél hektáron gazdálkodik, máshoz több száz hektár tartozik.

Mocz András azt mondta: 2022-ben nagyjából 20–22 százalékkal drágultak az erdőtelepítéshez kapcsolódó kiadások. Az idén újabb, minimum 10–15 százalékos kiadásemelkedésre van kilátás. A nehezebb körülmények miatt egyre több termőföld-tulajdonos azon gondolkozik, hogy az újabb erdőtelepítés helyett termelést folytat, mivel az agrár­termények ára jelentősen megnőtt az utóbbi időben. S az elnök szerint az is szaporítja a gondokat, hogy gyakran nehéz kellő gyakorlattal rendelkező fakitermelőt, gépkezelőt találni, s ha sikerül is, a foglalkoztatásuk sokba kerül.



Somogy a legintenzívebb telepítők közt

Az Agrárminisztérium (AM) sajtóirodája szerint jelenleg az ország területének mintegy 25,4 százalékát borítják erdők. Hosszú távú cél a 27 százalék elérése. Somogyban a 2016–2022 közötti időszakban támogatott új erdő vagy fásítási terület 5108 hektár volt, az eddig elültetett terület 2516 hektár. 2023–2027 között további 20 ezer hektár erdő telepítésének támogatását vállalta Magyarország. Az AM az is közölte: mivel a földhasználók részéről ez egy 30–120 évre szóló döntés, így nem lehet megmondani előre, hogy hol, mennyi földhasználat-váltási döntés születik. A tapasztalati számok azt mutatják, hogy a legintenzívebb erdőtelepítés és fásítás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Hajdú-Biharban történik, ez arányaiban, tendenciájában valószínűleg a jövőben is így marad.

Az erdőtelepítések több mint kétharmadát őshonos, kemény, lombos fajták teszik ki, ezek jellemző fő faja a tölgy, a bükk, a csertölgy, a kőris, a juharok és a hársak.