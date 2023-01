A toponári Tóth István növényvédelmi szakmérnöknek sem kell már Kaposvárra utaznia, ha csekket szeretne feladni. Az új évben újra várja ügyfeleit a toponári posta. – Rendszeresen jártam a postára, a lányom mondta, hogy itt tudok feladni csekket újra, nem kell már a városba bemenni – mondta Tóth István.

A városrészben ötezren laknak, sokan közülük idősek. – Nekik nagyon fontos, hogy helyben tudjanak feladni csekket, levelet vagy akár pénzt kivenni – mondta el Mihalecz András, a toponári városrész képviselője. – Örülök, hogy civil kezdeményezésre sikeres volt a harc a posta újranyitása érdekében. Nem csak Toponárról, hanem a környékbeli falvakból is átjárnak a postahivatalba.

Kaposfüreden is újranyitott a posta. – Már adtam fel csekket és sorsjegyet is vásároltam – mondta el Nagy Attila, Kaposfüred képviselője. Hozzátette: a postahivatal találkozási hely is a településrészen és nagyon sokan használják a szolgáltatásokat. – Örült a két hölgy dolgozó is, hogy visszajöhetett dolgozni – jegyezte meg a képviselő.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a két hivatalt is bezárta a Magyar Posta Zrt., de 32 millió forintos önkormányzati támogatással január első napjai óta újra üzemelnek.

Szita Károly polgármester korábban egy rendkívüli sajtótájékoztató keretén belül jelentette be, hogy újra kinyithat a posta Kaposfüreden és Toponáron az önkormányzat 32 millió forintos önkormányzati támogatásával, amely a működési költségek 63 százalékát fedezi. Elmondta azt is, a szerződés másfél évre szól, de a város dolgozik azon, hogy a szolgáltatás stabilan megmaradjon.

A Magyar Posta Zrt. a napokban jelentette be, hogy az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján 35 településen 45 posta szüneteltetését oldotta fel január 2-ával.

A társaság még október végén közölte, hogy ideiglenesen szünetelteti 210 településen összesen 366 postahivatal működését a háború és a szankciók okozta válság, az energiaárak radikális megemelkedése miatt.





Fotó: Lang Róbert