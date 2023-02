– Mennyi feladata volt a Somogy Vármegyei Kormányhivatalnak tavaly?

– Az elmúlt év nagyon sok kihívással állította szembe hivatalunkat, azonban az 1300 munkatársunk jól helytállt. A legnagyobb ügyfélforgalom tavaly is a nyolc járási hivatal tizenöt kormányablakában történt. Összesen mintegy 400 ezer ügyfelet fogadtunk, akik több mint 424 ezer ügyet intéztek el. A tavalyi év „specialitása” volt, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok érvényességét meghosszabbították 2022. június 30-ig. A határidő előtt megnövekedett forgalom miatt május végétől június végéig szombaton és vasárnap is nyitva voltak a kormányablakok.

– Mekkora feladatot adott mindez a kormányablakok dolgozóinak?

– Az egész éves adatokat nézve 62 ezer 832 személyigazolványt, 30 ezer 876 vezetői engedélyt és 14 ezer 124 útlevelet állítottunk ki tavaly. Újdonság volt, hogy július elsején bevezették az új formátumú rendszámtáblákat. A korábbi három betű, három számot, kétszer kettő betű és három szám váltotta fel. Az elmúlt fél évben 4147 új rendszámtáblát adtunk ki. Az otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is komoly munkát jelentett. Új feladatként gázártámogatási kérelmekkel is foglalkoztunk.

– Említette az energiatámogatást. Gondolom, a hivatalt is érintették a magas árak. Milyen intézkedéseket tettek a költségek csökkentésére?

– A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta áremelkedés természetesen a kormányhivatalt is sújtotta, ezért a fűtési szezonban november elejétől – várhatóan március 17-ig – négy kormányablakunkban, Kaposváron a Baross Gábor utcában, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Lengyeltótiban szüneteltetjük az ügyfélfogadást. Emellett ahol szükség volt rá, ott a fűtési rendszert korszerűsítettük. Kaposváron a Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztályunkat saját épületbe költöztettük a Bajcsy-Zsilinszky u. 28. szám alá.

– Az energiamegtakarítás miatt rendelték el az igazgatási szünetet is?

– Igen, az év végi és új év eleji országos szünet célja is az energiafelhasználás csökkentése volt, de úgy, hogy ettől függetlenül a halaszthatatlan közfeladatokat és a hatósági teendőket ellássák a kormányhivatalok. Ugyanakkor a kijelölt kormányablakok a szünet idején is nyitva voltak. A vármegyében Kaposváron, a Nagy Imre téren, Nagyatádon, Marcaliban és Siófokon is tudtak az állampolgárok ügyet intézni. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal jól vizsgázott ebben az időszakban is, semmilyen fennakadás nem történt, miközben a négy kormány­ablakban több mint 5000 ügyfelet fogadtunk.

– Elektronikusan is lehet ügyeket intézni. Mennyien élnek ezzel a lehetőséggel?

– Egyre többen, de például az idősebbek egy része nem kommunikál elektronikusan. Azon dolgozunk, hogy minél népszerűbbé tegyük ezt a fajta ügyintézést, mert gördülékeny, nem kell hozzá az ügyfélnek befáradnia a hivatalba, és nem utolsó sorban gazdaságos is, mert kevesebb papírt használunk el. Egy év alatt jelentős, mintegy 20 millió „A 4-es” méretű lapot nyomtatunk ki, ezt mindenképpen csökkenteni szeretnénk. Nyilván a jogszabályok gátat szabnak a spórolásnak, mert például egyes földhivatali ügyekben minden érintettnek papíron kell kiküldenünk az anyagot.

– Ezek szerint még mindig nem elegen rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval…

– Sokaknak nincs ügyfélkapujuk, ezért várjuk őket a kormányablakokba. A regisztrációt csak személyesen lehet elintézni, de néhány perc alatt elkészül, és utána otthonról, akár a nappaliban ülve is lehet velünk kommunikálni és ügyet intézni.

– A kötelező feladatok mellett a társadalmi szerepvállalásra is figyelnek. Tavaly mit sikerült megvalósítaniuk?

– A Kormányhivatal Galériában minden hónapban nívós művészek alkotásait mutattuk be. Megszerveztük a pályaválasztási kiállítást, a karácsonyi cipősdoboz-akciónk során pedig több mint 300 kisgyermeket ajándékoztunk meg. 2022-ben is sok kolléga jelent meg a véradásokon, focicsapatunk is jeleskedett, és részt vettünk futóversenyeken is. Ősszel az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva hívtuk fel a figyelmet a textilhulladékok csökkentésének lehetőségeire, amivel közigazgatási szerv/hatóság kategóriájában III. helyezést ért el a Somogy Vármegyei Kormányhivatal.



Munkát adtak a menekültek

A főispán kiemelte, a Védelmi Bizottságnak a háború miatti menekültválsággal is foglalkoznia kellett. A bizottság – együttműködve az önkormányzatokkal és a karitatív szervezetekkel – segédkezett az ukrajnai menekültek elhelyezésében, akiknek egy része munkát is talált. Neszményi Zsolt hozzátette, tavaly tovább csökkent a regisztrált munkanélküliek száma a vármegyében. Húsz éve nem volt olyan alacsony, mint 2022 júliusában.

Vigyáznak a gyerekekre

Neszményi Zsolt arról is beszélt, tavaly elnyerték a Családbarát munkahely díjat. – Napközbeni gyermekfelügyeletet tartunk fenn, ahol két pedagógus foglalkozik a dolgozóink gyerekeivel. Ez azért fontos, mert ha a szülők még dolgoznak, de a gyerekek már végeztek az iskolában, akkor lehetőségük van arra, hogy egy jól felszerelt teremben tanuljanak, játszanak. Nyaranta táborokat, kirándulásokat is tartunk, és ezt a munkánkat ismerték el a díjjal – tette hozzá.