A téli balatoni vitorlázásban jelentős rutinnal rendelkező Dopff Sailing Team hosszas meteorológiai előrejelzések figyelésén, elemzésén volt túl mire kiválaszthatták a megfelelő időpontot. Tekintettel a rekordöntés veszélyeire, amit a téli körülmények csak fokoznak, ez idő alatt volt lehetőségük maradéktalanul felkészíteni a hajót és magukat a legbiztonságosabb éjjeli és nappali menetre. Végül január 28-án kialakultak az ideális meteorológiai körülmények. Fagypont feletti hőmérséklet több mint 15 órán át, egyenletes, stabil északi, enyhén észak-nyugati szél minimum 20 és nem több mint 45 kilométeres erősséggel a teljes távon, lehetőleg szélváltók nélkül.

Szombaton hajnali négy órakor bekapcsolt a SNEWISPORT Race Box, röviddel ezután kihajóztak a balatonfüredi BYC kikötőből és közeledtek rajtvonalhoz. Ennek északi oldalán haladtak át január 28-án 04:28:15-kor és indultak a balatonkenesei pályajel irányába. Ezzel hivatalosan kezdetét vette a Kék Sál rekorddöntési kísérlet. Az első etapot másfél órán belül teljesítették, egycsapáson, kisebb korrekciókkal szinte légvonalban. Legmagasabb pillanatnyi sebességük 8,1 csomó lett ezen a szakaszon. Jó kezdet, következhetett a siófoki kapu. A szél iránya és ereje változatlan maradt, így hasonlóan optimális vonalon, egy órán belül érték el a pályajelet 06:44-kor. Legmagasabb elért pillanatnyi sebességük 8,6 csomóra nőtt az Aranypart mentén. A harmadik szakaszon Tihany felé érték el teljes távra vetített sebességi maximumukat. Az Ezüstpart előtt rövid ideig 9,2 csomóval szelték a hullámokat, nem sokkal később 07:39-kor vitorláztak be a Balaton középső medencéjébe. A Tihanyi csövet északi oldalon teljesítették jelentős sebességcsökkenés nélkül. Ekkor már kis optimizmusra adhatott okot 6 csomó feletti átlagsebességük és az internetes szélképek jelentései. Egy takkon folytatták útjukat vízközépen, majd Balatonszárszó és Őszöd között az előrejelzésekkel ellentétben leálló szélbe találták magukat.

Szerencsére nem álltak meg, de sebességük egy ideig feleződött. Túljutva ezen visszagyorsultak, a györöki csúcsig többször is elérték rövid időre a 8,5 csomós sebességet. Ekkor következett talán legnehezebb rész, hiszen mögöttük fújt a keszthelyi medencében fújt. De a csúcs alatt, ott, ahol éppen jártak majdnem tükörsima víz fogadta őket döghullámokkal, sok kis szélváltóval. Rövid időre meg is állt a Dopff, de végül szép lassan megindult és Vonyarcvashegy magasságában már 5-6 csomóval haladtak. Sok időt vesztett ekkor a csapat, de értékes percekkel jutalmazta őket a keszthelyi medence. Az a hely, ahol a legtöbb esetben küzdelmes szélcsendben kellene haladni, most 5-6 csomós vitorlázást tett lehetővé. 12:31-re értek a nyugati pályajelhez és lendületből indulhattak keleti irányba.

A track log statisztika a szélcsend miatti leállással együtt is 4,9 kts átlagsebességet számolt a nyugati medencében, vmax pedig 8,1 csomó lett. A vonyarci mólószártól délre, irányra állva kevés korrekcióval vitorláztak Tihany felé. Ekkor már jól alakult az új rekordidő, de még nagy kérdés volt mi vár rájuk a félszigetnél, annak keleti oldalán Füred előtt. 16:25-re értek a Révhez, ezzel kevesebb, mint 3 óra 15 percet vitorláztak a középső medencében. Tihany takarásából kiérve véget ért a sok hosszú egy takkos veretés és kezdetét vette a 7,8 kilométeres krajcolás aminek a végén 17:39:06-kor célba értek a Balatonfüredi móló előtt. Ekkor született meg a Kék Sál új rekordideje: 13 óra 10 perc 51 másodperc!

2018. február 3-án a Hajozas.hu csapata - Czégai Péter kormányos, Domonkos Gábor, Szabó Zoltán, Török László, téli időjárási körülmények között elsőként teljesítette a legendás Kékszalag verseny távját a Töti (H-25624-12 Jeanneau Sun Odyssey 29.2) fedélzetén 17 óra 57 perc 55 másodperces idővel, ezzel hagyományteremtő szándékkal megalapították a Kék Sál téli versenyt és egyben beállították annak alapidejét. Ez elfogadásra és rögzítésre került a Magyar Rekordok adatbázisába.

Tavaly január 17-én a Dopff Sailig Team – Szetmarjai Gábor, Szentmarjai Tamás, Bartucz Mihály, Ujvári Gábor sikeres Kék Sál rekord kísérlettel megdöntötte az alapidőt a Dopff Fisksatra S30 svéd gyártású cirkálóval. Az új, hivatalos rekordidő 15:21:29 lett. Hajójuk útvonala visszanézhető a Versenyarchívumból. Teljesítményük elfogadásra és bejegyzésre került a Magyar Rekordok adatbázisába.

