A horvát hatóságok által kiadott nemzetközi, kedvtelési célú hajóvezetői engedély, angolul International Certificate of Competence, amit Horvátország mellett Magyarország és még 27 másik állam, köztük az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, illetve az Európai Unió tagállamai is kiállíthatnak. Az ICC okmányokat kölcsönösen el kell fogadják a tagállamok.

Magyar hajós horvát jogsival?

Itthoni vizeken az elfogadás sosem volt zökkenőmentes. Parlamenti vita volt a kérdésről, majd elutasító álláspont alakult ki a hajózási hatóság és vízirendőrség oldaláról is. A Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalosan is kifejtette, hogy az ICC jogsik csak horvát lakcím igazolásával elfogadhatóak, mivel véleményük szerint, az eredeti ENSZ egyezmény is előírta ezt. Jogbizonytalanság volt a kérdésben, és a jóhiszemű hajósokat rendre bírságolta a vízirendőrség engedély nélküli vezetés és a víziközlekedési szabályok megsértése miatt.

Bírósági huzavona és törvényi szigorítás

Többen fellebbeztek, a szabálysértésről döntő bíróságok pedig jó néhány esetben felmentették a szabálysértés alól a kapitányokat. A bírósági álláspont szerint a vízirendőrség nem járt el jogszerűen, mivel érvényes ICC okmány birtokában nem vizsgálhatta volna a horvát lakcím meglétét. Erre nem volt jogszabályi felhatalmazása.

„és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik…”

A történet folytatódott. 2020-ban a törvényhozó megadta a jogszabályi felhatalmazást: a hajós képesítésekről szóló rendeletbe szó szerint bekerült, hogy csak akkor fogadható el a külföldi ICC okmány, ha a tulajdonos a bizonyítványt kiállító államban állampolgársággal vagy lakóhellyel rendelkezik. Ezután már volt alapja a rendőrségi bírságolásnak, a bíróságok pedig helybenhagyták azokat.

Egészen addig, amíg Tiszafürednél meg nem bírságoltak egy hajóst. Ügyvédje ugyanis alkotmányjogi panaszt nyújtott be.

Az utolsó szó az Alkotmánybíróságé

Az Alkotmánybíróság körbejárta a kérdést, megvizsgálta az eredeti ENSZ-EGB egyezmény háttérdokumentumait, nyilatkoztatta az innovációs és technológiai minisztert, és bonyolult indoklásában végül helyt adott az alkotmányjogi panasznak. A bűvös „a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrészt megsemmisítették, és elrendelték a korábbi, jogerős szabálysértési döntések felülvizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a lakcímre vonatkozó szigorítás ellentétes volt a nemzetközi egyezményekkel és az alaptörvény rendelkezéseivel is. Nem biztosította a nemzetközi jog és a magyar jog harmóniáját, sértett több alkotmányos alapjogot, és magát az ENSZ-EGB egyezményt. Az eredeti angol szöveg ugyanis nem írja elő kötelező jelleggel az állampolgársági, illetve a lakóhelyre vonatkozó feltételt. Horvátország így szabadon eldöntheti, kinek ad ICC jogsikat, Magyarországnak pedig el kell fogadnia az egyezmény szerint kiállított okmányokat, nincs joga korlátozni a személyi kört.

A horvát ICC jogosítványok tehát szabadon használhatóak innentől.

