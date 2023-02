A biztosító szakértői felhívták a figyelmet arra, hogy minden káresemény után kulcsfontosságú a mielőbbi pontos dokumentálás és a lehetőségekhez mérten kárelhárítás megkezdése. A károkról készült képeket és a kárleírást éjjel-nappal be lehet küldeni a pénzintézet online felületén, ahol a bejelentést követően pedig akár a nap 24 órájában figyelemmel kísérhető, hogy hol tart az ügy, valamint egy kattintással az iratok pótlására is lehetőség van. Az online kárbejelentés mellett az azonnali kárkifizetés is hozzájárul a gyors rendezéshez, hiszen a kártérítés a megállapított összeg elfogadásának pillanatában meg is érkezik az ügyfél számlájára.