A BAHART 2 új katamaránját és 2 új kompját szállító konvoj jelenleg a Sió csatorna 121 kilométeres szakaszán halad, közölte a hajózási társaság. Az út első felében a Gemenci erdőn haladtak keresztül, második felében pedig a Sió mentén található települések mellett úsznak végig a csatornán, hogy végül megérkezzenek a Siófok-Kiliti zsiliphez. Az út felén már túl vannak, a mai napon mindannyian elérték Simontornyát, miközben vasárnap a felépítményeket szállító uszály már meg is érkezett Siófokra.

A hajók érkezése kifejezetten nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban. Negyven éve, a rendszerváltás óta nem történt ilyen léptékű fejlesztés, hiszen 1978-81 között szerezte be a BAHART a jelenleg is használt 3 katamaránját és a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető.