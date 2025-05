Főzőverseny 5 órája

Ambrus Attila kanállal a kézben mondott ítéletet, a nagykondéros gulyás győzött

Évtizedes hagyományt ápoló, azonban az idén már családi programmá terebélyesedett majális várta az érdeklődőket hétvégén Balatonkeresztúron. A rendezvény középpontjában ezúttal is a főzőverseny állt, ahol nyolc csapat mérte össze gasztronómiai tudását. Nemcsak gulyással, hanem hal ételekkel, vagy marhapörkölttel is be lehetett nevezni.

Nyolc csapat vonult fel kondérostul a hagyományos főzőversenyre, ahol a legkülönfélébb ételkülönlegességekkel igyekeztek elnyerni Ambrus Attila zsűrielnök és társai elismerését. Az önkormányzati csapat klasszikus gulyáslevese bizonyult a legjobbnak. Nagy szakértelemmel készül a gulyás a főzőversenyen

Fotó: Vajdáné Sz. Ildikó Főzőverseny és gyerekprogramok Ez egy régi, hagyományos rendezvény, ami évtizedekre visszanyúlóan működik a településen. Eredetileg főzőversenyként indult, mostanra azonban már családi eseménnyé nőtte ki magát – mondta Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere. Az idei majálison a főzőverseny mellett számos gyerekprogram – arcfestés, fa játékok és ugrálóvár ľ várta a látogatókat, a rendezvényt Delta koncert zárta. A délutáni főzés alatt a jó hangulatról a Székely Banda gondoskodott, akik Székelykeresztúrról, Balatonkeresztúr testvértelepüléséről érkeztek. Győzött a nagykondéros gulyás Az arany fokozatot a "Népkonyha" nevű csapat nyerte el, amely Gelencsér család, Kampits család, a Pungor-Horváth család tagjaiból és az alapszolgáltatási központ dolgozóiból állt. A győztes étel egy klasszikus, házias gulyásleves volt. Ők főztek azoknak a vendégeknek, akik nem tagjai egyik csapatnak sem és kilátogattak a rendezvényre. Azért tudnak ilyen finomat főzni, mert nagy létszámban vannak, és nagy kondérban készítették el a klasszikus gulyáslevest krumplival, zöldséggel. Tökéletesen eltalálták az ízeket – méltatta a győztest Ambrus Attila, a zsűri elnöke. Halételtől a különleges marhapörköltig Az ezüst fokozatot egy igazán különleges fogás, harcsapaprikás kapros-túrós nokedlivel érdemelte ki. A zsűri kiemelten dicsérte a nokedli állagát és a paprikás harmonikus ízvilágát. Egy gulyásleveshez és egy harcsapaprikáshoz más-más szaktudás kell. A nokedli állaga, keménysége kiváló volt, és a hal ízesítése, a paprikás is remekül sikerült – értékelte Ambrus Attila, aki szakértő szemmel vizsgálta az elkészült fogásokat. A bronzérmet egy különleges, burgundi ihletésű marhapörkölt szerezte meg, amelyet sárgarépával és gyöngyhagymával spékeltek. Finom volt, látszik, hogy hozzáértő kéz készítette. Különleges, kevés szafttal készült, és az ízesítése enyhén édes volt, ami hasonlított a vadpörköltre, de nem az volt – részletezte a versenyfogást Ambrus Attila.

Gasztronómiai sokszínűség A korábbi években még meghatározták a főzendő ételt – tavaly például pincepörkölt készült –, az idén azonban szabadon választhattak a csapatok. Az önkormányzat nyújtott támogatást az étel elkészítéséhez, amit mindenki arra használt fel, amire szeretett volna. Van, aki halászlét készít belőle, van, aki székelykáposztát, van, aki gulyást, van, aki pincepörköltet – mondta Kovács József polgármester. Közösségi szerepvállalás A főzőverseny a helyi közösség életében is fontos szerepet tölt be. Kovács József elmondta, Balatonkeresztúr ugyan rendelkezik vízparttal, azonban annak jelentős része nádas. Így nyári programok elsősorban a szomszédos településen vannak, Balatonmáriafürdőn. Ezért a tavaszi időszakban rendezett események különösen fontosak a helyiek számára.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!