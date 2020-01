Balatoni gyerekprogramokkal erősítenének a jövőben

Gyerekprogramokban még erősítenie kellene a Balatonnak, véli a Füred Kapitány akció tanácsadója Éskovács Péter. A megkérdezett vendéglátók szerint már ma is családbarát a Balaton.

A családoknak a legfontosabb a szálláshely kiválasztásánál, hogy mennyire családbarát az adott hotel. Ebben ma már a legtöbb szállodában nincs hiány. – A célcsoportunkat inkább az óvodás és kis­iskolások alkotják – mondta lapunknak Sternóczky Balázs, a siófoki Hotel Azúr értékesítési és marketing igazgatója. – A szobáinkban babaágy, fellépő, pelenkázó, cumisüveg-melegítő, a büféasztalos reggelinél és vacsoránál külön gyerekmenü várja a kisgyerekes családokat. A wellness részlegen is megoldott a gyerekek szórakozása, emellett játszószobát is biztosítanak a lurkóknak, programokat szerveznek nekik animátorokkal.

Ugyanígy a CE Plaza Hotelben is odafigyelnek a szobák gyerekbarát felszereltségére, s hatalmas játszószobát működtetnek. – Nálunk is családbarátak a szobák, de ettől még nem fognak idejönni a vendégek – mondta Farkas Tamás, a szálloda igazgatója. – Van játszóház, amely a kisebbek és a nagyobbak igényeit is kielégíti, és gyerekmedence is. Önkormányzati partnerség kell: a siófoki jégpályával kapcsolatban jó volna, ha a szállodába érkező vendégek kedvezményesen vehetnék igénybe. Legyünk őszinték: én csinálhatok játszóházat, de abban egész nap nem fog ugrálni a gyerek. Azt pedig nem tudjuk felvállalni, hogy városi rendezvényeket szervezzünk, amire kimehet a vendég.

Farkas Tamás hozzátette: a már működő városi rendezvényekről hiányolja a gyerekeknek szóló speciális kiegészítő programokat. – Ha arról beszélünk, hogy az év tizenkét hónap és nem három, akkor ebben a városnak is szerepet kell vállalnia.

Csak külsőségek

Éskovács Péter szerint még több családbarát program kellene a Balatonhoz. – A Balatoni Hajózási Zrt.-nek vannak hajójáratai gyerekeknek, de azok ünnepekhez kapcsolódnak – mondta. – A településeken általában művelődési házak, önkormányzatok szerveznek kézműves programokat, de ezek is ünnepekre korlátozódnak. Ha mégis van gyerekeknek, családoknak szóló program, azokról nem tud a célközönség. Több és jobb hírveréssel eladott programra volna szükség.

A legtöbb szállodában a külsőségekben merül ki a gyermekek iránti figyelem – hangsúlyozta. – Ráadásul a legtöbb helyen a nagyobb gyerekek igényeivel nem foglalkoznak. Meg kell nézni, hogy mi érdekli a kamaszokat. Idén ilyen programok kidolgozására vállalkozunk mi is, a Balatoni Hajózási Zrt., a Balatoni Kör és a Balatoni Turizmus Szövetség partnerségével, s játékgyártókra is számítunk.