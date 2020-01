1000 köbcentis túra sportmotorral vágott neki a sziciliai útnak

Sziciliába motorozott a kaposvári Illés Tibor egyik barátjával: az 52 éves mérnök-tanár előtte Nordkapp, Európa legészakibb pontján járt.

– A motorozás gyerekkori szerelem, a szenvedély nem múlik el – mondta Illés Tibor, aki a Somogyi Motorosok hétvégi kaposvári szakestjén idézte fel a túráit. – Kaland és felejthetetlen élmény: ez jellemezte a nagyjából 4500 kilométeres sziciliai utunkat, melyet tavaly nyáron tettem meg egyik budapesti motoros barátommal. Kaposmérőből rajtoltunk és Szlovénián át Velence érintésével Rómáig gurultunk: egy nap alatt közel 1100 kilométert tettünk meg.

A kaposvári férfi egy 1000 köbcentis túra sportmotorral gyűrte le a távot, az örök város közelében szálltak hajóra, s Palermóig utaztak. Illés Tibor azt mondta: lenyűgöző tájakon jártak. Látták az Etnát, s eljutottak Cefalúba is. A helyiek barátságosan fogadták őket, ám a kaposvári férfinek feltűnt, hogy meglehetősen kevés motorossal találkoztak Sziciliában. Az eredeti terv szerint útjuk még nem ért volna véget, Tunézia is szerepelt a listán, ám a komp indulását nem tudták megvárni. Hazafelé Bariba motoroztak, onnét hajóval Dubrovnikba, s egy menetben épségben megérkeztek.

– Időnként célszerű elhagyni a komfortzónát, egy rövidebb-hosszabb kirándulás lehetőség a stresszoldásra és a feltöltődésre egyaránt – hangsúlyozta Illés Tibor. – Szinte valamennyi európai országban már motoroztam, korábban jártam a norvégiai Nordkappban, ami Európa legészakibb pontja. Csaknem 7600 kilométert tettünk meg, s a hideg próbára teszi a motorosokat, akár csak az eső: három nap át zuhogott, ráadásul a fjordoknál erős, óránként 100-120 kilométer szél fújt. Egy ilyen út örök élmény, s alig várom, hogy újra elindulhassak.

Az 52 éves férfi tiniként egy Rigát nyüstölt, s a Simson után Pannónia, MZ és ETZ-korszak következett, később sportgépre váltott. Illés Tibor szerint a motorozásban alap a jó műszaki állapot és a kiváló minőségű gumi és lényeges a megfelelő motoros ruha. Azt mondta: döntő az éberség, még a felkészült, gyakorlott motorost is bármikor baj érheti. Hat hónap táppénzzel ért véget a kaposfüredi bukása: az előtte haladó motorkerékpár hajtáslánca elszakadt, amire a mérnök-tanár gépével ráfutott és elcsúszott. Máskor egyik legjobb cimborája esett nagyott, s kulccsonttörést szenvedett. Mégis amondó: a motorozás, pláne, ha baráti csapatban zajlik, életre szóló kalandokat rejt magában.

– Összetartó csapat a közösségünk – mondta. – Ez abból is leszűrhető, hogy a tél nem épp a motorozás főidénye, de ilyenkor is találkozunk, megosztjuk egymással élményeinket. Bár még messze a tavasz, de már tervezem a 2020-as idényt. Korábban egy iráni út gondolata is felmerült, ám a mostani helyzet miatt ez lekerült a napirendről, ám jó lenne Tunéziába vagy Marokkóba elmotorozni.

Kreszt-teszt a motorosoknak

A Somogyi Motorosok idei első találkozójának a kaposvári Corner étterem adott otthont: Neszményi Zsolt elnök köszöntötte a csapatot, Vácz Edit alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője a motoros balesetekről és a megelőzésről tartott előadást, s a kaposvári Fábián Balázs a kisgépes sportrepülés tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Tíz kérdéses Kresz-teszttel indult a találkozó, ahol az általános közlekedési tudnivalókon kívül a résztvevők motoros ismereteit is felmérték. Négyen hibátlanul töltötték ki a lapot, s a többiek is remekül megoldották a feladatot. A legjobbak ajándékot kaptak.