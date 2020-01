120 éve született Fekete István: Gölléből indult, s a halhatatlanságig jutott

Az író Fekete istván 1900 január 25-én született Göllében: a kerek évforduló alkalmából szombaton emléknapot tartottak a községben.

– Fekete István az egyik legnépszerűbb 20. századi írónk, művein nemzedékek nőttek fel – mondta Bodó Imre helytörténész. – 2013-ban adták el a tízmilliomodik könyvét, s írásait 11 nyelvre fordították le. Az író épp 120 éve született, maradandót alkotott, haza és természetszerete a 21. századi fiataloknak is üzen. Örömmel tölt el, hogy ma is sok lelkes követője van, az olvasnivágyók bőséges kínálatból választhatnak, hosszan lehetne sorolni a legismertebb műveit. Elég, ha csak a Tüskevár, a Vuk vagy A koppányi aga testamentuma mellett a Bogáncsra gondolunk.

Koszorúzással kezdődött a megemlékezés: Szajcz Adrián, a megyei közgyűlés alelnöke és Novák Márk, Gölle polgármestere is részt vett a rendezvényen. A vártnál is többen érkeztek az ünnepségre, a megnyitó után újabb családok keresték fel a Fekete István emlékházat. Az író karosszéke, egykori Orion televízója, és heverője is látható az 1987-ben megnyílt kiállítóhelyen, amit számos kézirat, levelezés és személyes holmi is gazdagít. Banda Zoltán, az önkormányzat képviselő-testületi tagja Fekete István életét felidézve rámutatott: Gölléből indult, s a halhatatlanságig jutott.

– Nagy írónkra emlékezünk, aki végig hű maradt szülőföldjéhez, s nem feledkezett meg a szülőfalu egyszerű, de dolgos és értékes embereiről, akik közt felcseperedett – hangsúlyozta. – Fekete István tíz éves korától kezdve egyre messzebb kerüt a szülőfalujától , a gyermekkori élmények és kalandok viszont kitörölhetetlenek maradtak az író lelkéből.

Arról is szólt: az alkotó életműve Somogyország kincsévé vált, s Fekete István írói munkássága elsőként került a helyi értéktárba. Az évforduló kapcsán 2020-ban minden hónapban rendezvényt kívánnak szervezni, így családi vetélkedő, fotó, illetve rajzpályázat is kiegészíti a programot, s a kis-balatoni kiránduláson kívül a desedai Fekete István Látogatóközpontba is ellátogatnak majd a résztvevők.