150 milliárdból fejlődhetnek jövőre a magyar falvak

Csütörtökön a Vármegyeháza kistermében tartottak fórumot a somogyi polgármestereknek, ahol Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos elmondta: három pillérre épül a program, lakhatás, munkába járás, önkormányzatok.

– Többletforrásokat biztosítunk azoknak, akik a falujukban képzelik el a jövőjüket – mondta a kormánybiztos. – Családi otthonteremtési kedvezményt, közösségi közlekedés fejlesztését, közszolgáltatások színvonalának emelését tűztük ki célul.

Kérdésünkre Gyopáros Alpár elmondta: jövőre legalább 150 milliárd forintot szán a kormány a Magyar Falu Programra.

Gelencsér Attila kiemelte: a falvak fogynak, a népességfogyás jelentős, s mivel minden magára valamit adó nemzetnek fontos, hogy a vidék ápolt legyen választ kell adni a falvak gondjaira. Ezt pedig emberek nélkül nem lehet végbevinni.

Salamon Gyula szennai polgármester elmondta: az önkormányzat is megfogalmazta céljait. Oktatásra szeretnének forrást kapni, hiszen jól működő iskolájuk felújításra szorul, sőt bővítésre is szükség volna. S mivel csábítóvá kell tenni a falvakat, telkek kimérésére és kialakítására is szükség lesz.

