Olvasóink szerint Somogyban leginkább kirándulni érdemes, ha mozogni indulunk

Arról kérdeztük olvasóinkat az elmúlt héten, hogy mely sportokat, mozgásformákat lehet a leginkább űzni megyénkben.

Az elmúlt időszak egyre melegebb és naposabb tavaszi időjárása előcsalogatta a mozogni vágyókat Somogyban is. A válaszadók közel hatvan százaléka véli úgy, hogy megyénkben leginkább kirándulni jó, ami nem is meglepő, hiszen a Zselictől kezdve a Balaton partjáig sok helyen túrázhatunk nagyokat. Olvasóink negyede voksolt a kerékpározásra, de a klikkelők tizenöt százaléka szerint a futás is remek választás Somogyban. Talán kissé meglepő módon a legkevesebb szavazatot az úszás kapta.