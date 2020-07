Távolságot tartva repültek magasba a pedagóguskalapok

Utolsó évfolyamosként kaptak oklevelet a Kaposvári Egyetemtől a Pedagógiai Kar végzős nappali hallgatói, szám szerint 82-en. A végén a kalapdobálás sem maradt el vezényelt rendben, de a szerdai ünnepséget még a vírus elleni védekezés szempontjait figyelembe véve, rendhagyó módon tartották meg.

Talárban, szájmaszk nélkül, de kesztyűben vették át a okleveleiket a végzős hallgatók, akik egymástól egy méteres távolságban ülhettek csak le. A szülők és a hozzátartozók közben a Németh Antal Kulturális Központon kívül várták az ünnepség végét.

– Nehezen élem meg, hogy a járvány miatt nem láthatom, hogyan veszi át a gyermekem az első diplomáját – vallotta be a mernyei Esküdtné Varga Andrea. – Kárpótol, hogy a lányom végig jól tanult és jó eredménnyel végzett gyógypedagógusként.

Förhécz Zsuzsanna a csecsemő-és kisgyermeknevelői pályára készül.

– Nekem nagyon sokat nyújtott az egyetem, mert az elmélet mellett nagy gyakorlati tudást is szereztünk – értékelte az elmúlt éveket. – Engem a gyermekek fejlődése és a pszichológiája érdekelt leginkább. Állásajánlatokat már kaptam, de még nem döntöttem. Nem lesz nehéz elhelyezkednem, mert most sok új bölcsőde épül és nyílik, a régieket is bővítik.

– Nagyon jól éreztem magam a képzés egésze alatt – emlékezett Vida Adrienn.– Már kiskorom óta tudom, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Mostantól ez lesz a hivatásom: lehet, hogy nem itt vár a legmagasabb fizetés, de a gyermekekért így is megéri. Értük csak szívvel-lélekkel lehet dolgozni.

Sokáig az oklevélátadó ünnepség léte is veszélyben forgott a vírus miatt.

– Nagyon örülünk, hogy meg tudtuk tartani, mert sokáig úgy volt, hogy csak online rendezvényünk lehet, már el is kezdünk egy videón dolgozni – mondta Podráczky Judit oktatási rektorhelyettes. – Nagy igény volt a személyes találkozóra a hallgatók részéről. Három fordulóban szerveztük meg: a Pedagógiai Kar levelezős hallgatói hétfőn már átvették az okleveleiket, az Agrár- és Környezettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, és a Rippl-Rónai Művészeti Kar hallgatói pénteken következnek.

A Pedagógiai Kar neveléstudományi mesterszakot működtet, és a gyógypedagógiai mesterszakuk akkreditálására készülnek. A céljuk egy neveléstudományi doktori iskola indítása, kora gyermekkori fókusszal.

Emberi tartást szerzetek az egyetemen

Bízzanak magukban, mert az a tudás és az emberi tartás, amit az egyetemen megszereztek, az az önöké! – fordult a végzősökhöz Józsa Krisztián, a Pedagógiai Kar dékánja. Szerinte mindannyian nehéz, digitális oktatásban zajló tavaszi féléven vannak túl. Beszédében kitért arra, hogy náluk országosan is egyedülálló képzés folyik, mert együtt tanulhatnak a csecsemő-és kisgyermeknevelők, az óvodapedagógusok, a tanítók és a gyógypedagógusok. Végül kifejezte a reményét, hogy az integráció eredményeként a Szent István Egyetemen belül is megtalálja méltó helyét a Pedagógiai Kar.