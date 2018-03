Egy újabb hatalmas lépés Csurgó eddigi legnagyobb beruházásában

Gyógyvíznek minősül a csurgói termálvíz, mely egy újabb hatalmas lépés a város történetének eddigi legnagyobb turisztikai beruházásában. Csurgó így már az egészségturizmus területén is komplex szolgáltatásokat nyújthat.

Minderről sajtótájékoztató keretében számolt be Füstös János polgármester, Szászfalvi László országgyűlési képviselő, Orbán Csaba, a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ igazgatója, valamint Róth Zoltán, a Városi Uszoda igazgatója.

– A két kültéri medencénkben gyógyvíz várja a látogatókat, s azon dolgozunk, hogy komplex szolgáltatásokkal várhassuk a gyógyulni vágyókat is – mondta Füstös János polgármester.

– Most kezdünk hozzá – egy egymilliárdos, egyedi kormányzati támogatásból – az élményfürdő építésének, mely a következő elemét jelenti a sport- és szabadidő centrumnak – emelte ki Szászfalvi László országgyűlési képviselő.

Orbán Csaba kiemelte: az a céljuk, hogy ezt a gyógyászati részt az OEP befogadja és finanszírozza. – Sikerült megállapodnunk egy reumatológus szakorvossal, aki biztosítja az ellátást, s elindítjuk két fizioterápiás asszisztens képzését is – tette hozzá. – A reumatológiai ellátás széleskörű lesz, erre mindenképpen nagy szükség van. Ez egyrészt bővülést jelent az Egészségügyi Központ számára is, másrészt úgy gondolom, hozzá tudunk járulni a gyógyturizmus fejlesztéséhez is ezzel a plusz ellátással.

Róth Zoltán a wellness komplexum vezetője kiemelte: a gyógyvíz jótékony hatása mellett a környezetet is kíméli, ugyanis nemcsak a medencék, hanem a levegő fűtésére is használják. – Nagy örömmel és várakozással tekintünk a jövőbeni fejlesztések elé, hogy a gyógyászattal, az uszodával, illetve a szállodával, sportcsarnokkal együtt egy komplex, nagy és valóban jelentős létesítmény legyünk – mondta Róth Zoltán.