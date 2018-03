Felhős lesz ugyan az ég, de tovább enyhül az idő

A kialakult ködfoltok fokozatosan eltűnnek, s napközben változóan felhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet napközben tíz fok körül alakul.

– Péntek délelőtt a helyenként kialakult ködfoltok fokozatosan eltűnnek Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Napközben változóan felhős, nagyobbrészt napos időre készülhetünk. Csapadék nem hullik, élénk délnyugati szél fúj. Este, illetve éjszaka erősebben és kevésbé felhős területek váltakoznak, néhol ködfoltok alakulnak ki. Csak jelentéktelen eső fordulhat elő.

A jellemző hőmérséklet átlaga

péntek reggel +1

péntek délután +11

szombat reggel +3 fok

A legvalószínűbb folytatás

Szombaton tovább enyhül, kifejezetten kellemes, tavaszi időre számíthatunk. Eleinte változóan felhős-napos, később erősen felhős idő várható, említést érdemlő csapadék nélkül. Élénk a délnyugati szél fúj. Vasárnap tovább erősödik a nappali felmelegedés, marad az élénk délies légmozgás, de többnyire erősen felhős időre készülhetünk, alkalmanként kevés esővel. Csak átmeneti napos időszakokban bízhatunk. Éjszaka jelentősebb eső valószínű.

Hétfőn is szeles idő, változó felhőzet, és délelőtt elszórtan kialakuló eső várható. Délután előreláthatólag északnyugat felől egy hidegfront érkezik, hatására többfelé záporok, néhol zivatarok kialakulására készülhetünk. Kedden élénk északnyugati széllel, pár fokkal hűvösebb levegő érkezése valószínűsíthető, jelentéktelen eső, zápor azonban kialakulhat. Tartós napsütés nem ígérkezik. Szerdán, csütörtökön több napsütésben, kissé emelkedő hőmérsékletben bízhatunk.

Orvosmeteorológia

Pénteken melegfront jellegű hatás okozhat levertséget, fáradtságérzetet, valamint fejfájás, migrénes panaszok, koncentrálási problémák is jelentkezhetnek. Különösen a déli tájakon rosszullét, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. Hajnalban, reggel elsősorban a párás, ködös keleti országrészben átmenetileg a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek. A szeles időben ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, illetve csökkenhet a hőérzet. Ugyanakkor hazánk nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Péntek hajnalban, reggel elsősorban a Dunától keletre okozhat nagy területen pára, köd korlátozott látási viszonyokat, illetve a fagypont alatti hőmérsékletben helyenként síkos, jeges útszakaszokkal is találkozhatunk. A köd délelőtt fokozatosan mindenhol feloszlik. Egy-egy gyenge zápor, kisebb eső legfeljebb északkeleten okozhat csúszós, nedves útszakaszokat. Sokfelé élénk, keleten erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, ez pedig csökkentheti a menetstabilitást. (forrás: Időkép)