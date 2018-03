Borús, szeles, de enyhe lesz a hétvége

Döntően erősen felhős idő lesz szombaton, átmeneti napos időszakokkal. A borús időjárás ellenére tovább tart az enyhülés, napközben akár 14 fokot is mérhetünk, csapadék pedig nem várható.

– Tovább enyhül az idő, kifejezetten kellemes, tavaszias időjárásra számíthatunk szombaton Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Döntően erősen felhős idő lesz, átmeneti napos időszakokkal. Említést érdemlő csapadék azonban nem hullik. Élénk délnyugati szél fúj. Este, valamint éjszaka is sok lesz a felhő, és kisebb esőre is számítani lehet. Hajnalban azonban már csökken a felhőzet. Az idő tehát alkalmas lesz túrázásra, csak figyeljünk a kullancsokra.

A jellemző hőmérséklet átlaga

szombat reggel +4 fok

szombat délután +14 fok

vasárnap reggel +6 fok

A legvalószínűbb folytatás

Vasárnap tovább erősödik a nappali felmelegedés és élénk délies légmozgás várható. Változóan felhős-napos időre készülhetünk. Itt-ott jelentéktelen eső is lehet. Éjszaka tartósabb eső várható. Hétfőn is szeles, eleinte még felhős idő várható, kisebb esőkkel, majd később kisüt a Nap. Délután is előfordulhat elszórtan záporeső, sőt zivatar is lehet. Hidegfront éri el térségünket, napközben viszont kifejezetten enyhe időre van kilátás.

Kedden élénk északnyugati széllel, pár fokkal hűvösebb levegő érkezése valószínű. Sok felhő, elszórtan kisebb eső, zápor jellemzi az időjárást. Tartós napsütés nem ígérkezik. Szerdán, csütörtökön sok napsütésben, kissé emelkedő hőmérsékletben bízhatunk. Csak elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor. Pénteken előreláthatólag ismét felhősödésre, majd jelentősebb esőre van kilátás.

Orvosmeteorológia

Szombaton sem érkezik front a térségünkbe, a melegedés miatt azonban a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is álmosságérzet, fáradékonyság jelentkezhet, a felhősebb tájakon a hangulat is romolhat. Emellett migrén, a szeles tájakon ingerültség is felléphet. Hajnalban, reggel a nyirkos, ködös északi tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A kellemes hőmérsékletű tavaszi időben ugyanakkor érdemes kimozdulni a szabadba. (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Szombat hajnalban, reggel elsősorban az északi, északnyugati tájakon válhat párássá, ködössé a levegő, korlátozott látási viszonyokat teremtve. Kisebb eső eleinte északkeleten, késő délutántól délen, délnyugaton okozhat nedves, csúszós útszakaszokat. Az ország déli-délnyugati felén élénk, délnyugaton erős lesz a délnyugati szél, mely jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. (forrás: Időkép)