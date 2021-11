Somogyi út is van a legveszélyesebbek között, a 7-es út a hetedik

Somogyban nincsenek baleseti gócpontok, de a rendőrök folyamatosan monitorozzák azokat az utakat, ahol rövid idő alatt több baleset történik. A közelmúltban ismét összeállították a halálutakként nyilvántartott legveszélyesebb magyar utak listáját, amelyre felfért a Balaton déli partja mellett vezető 7-es főút, így somogyi útszakasz is érintett a legutóbbi adatok szerint.

Megkeresték az ország legveszélyesebb útjait, vagyis hol halnak meg, illetve hol szenvednek a legtöbben balesetet. A Magyar Közút egy 2019 végéig terjedő vizsgálat alapján 168 baleseti góchelyet azonosított a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. A Pénzcentrum készítette el a halálutaknak titulált utak listáját a KSH-tól kapott statisztika alapján. A lista élén a 4-es főút áll, ahol 227 baleset történt egy év alatt, a második hely az M3-ast illeti, ahol 128 balesetet regisztráltak egy esztendő alatt, míg a harmadik legtöbb baleset az M1-esen következett be, 125 egy évben. A 7. hely lett a 7-es főúté, ahol évi 104 balesetet tartottak nyilván az említett időszakban.

Azóta a helyzet javult, mert 2021 első tíz hónapjában a súlyos személyi sérüléssel járó balesetek száma nem érte el a 100-at, a könnyű sérüléssel végződőké a 300-at, halálos kimenetelű pedig 18 történt, felelte érdeklődésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A számok az idén a pandémia idején életbe lépett korlátozások időszakához viszonyítva kisebb emelkedést mutatnak, de a korábbi évek baleseti adatait vizsgálva még így is csökkenő tendencia érvényesül.

– A megyei főkapitányság illetékességi területén baleseti gócpontok nem alakultak ki, ennek megőrzésén dolgozva a közlekedési szakemberek a baleseti helyzet alakulását folyamatosan monitorozzák – állította Batta Zsolt Iván főhadnagy, megyei sajtóreferens. – Azokon az útszakaszokon, ahol rövidebb idő alatt több baleset is történik, a közúti ellenőrzések fokozásával is beavatkozunk. Ilyen például a 65-ös számú főút, ahol szeptember és október hónapban két balesetben öten is életüket vesztették.

A közút szerdától téli üzemmódra vált

A Magyar Közút szerdától téli üzemmódra áll át. A somogyi mérnökségeken összesen 130 szakember vesz részt a téli üzemeltetési munkálatokban.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője elmondta, a kezelésükbe tartozó 1678 kilométeres megyei úthálózat téli üzemeltetési munkáira több mint 5400 tonna útszóró só kezdőkészlet áll rendelkezésükre, ezen kívül több mint 94 ezer liter kalcium-klorid oldat, s mintegy 440 tonna érdesítő anyag és 43 ekézésre és sószórásra alkalmas nehéz gépjármű is. Szakembereik előzetesen közel 41 kilométer hosszan telepítettek hófogó rácsokat, s a hófogó erdősávok hossza a megyében több mint 14 kilométer.

Az idén jelentősen megújult a cég gépparkja, országosan 66 új teherautót, és 32 új Umigot szerezhettek be, melyek a téli időszakban is szolgálatot teljesítenek majd. A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék megfelelő minőségű és állapotú téli abroncsokra.

Fotóill.: Lang Róbert