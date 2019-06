A Balaton feledteti a lelki fájdalmat

Háromszáz kárpátaljai hadiárva és rászoruló gyermek táborozhat a Balatonnál. Pihenésük költségeinek több mint felét egy hazai mélyépítés meghatározó vállalat finanszírozza.

Gyermekzsivajtól hangos Balatonföldvár. Háromszáz kárpátaljai gyermek nyaral itt. Az idén 30 éves civil szervezet, a Kárpátaljai Szövetség az elmúlt években több száz rászoruló gyermek táboroztatását szervezte meg a Balatonnál. 2016 óta a tábor az orosz–ukrán katonai konfliktus szomorú következményei miatt a kárpátaljai hadiárva gyermekeket is fogadja, hogy az alkotótáborral párhuzamosan egy rehabilitációs programban is részt vehessenek. Idén kárpátaljai magyar tanítási nyelvű, általános- valamint művészeti iskolák 8–12 éves magyar és ruszin diákjai pihenhetnek a tónál.

A tábor költségvetésének több mint felét állta a hazai mélyépítés meghatározó szereplője, a Duna Aszfalt. Magyarország egyik vezető nagyvállalata már 2018-ban is támogatta a tábor megvalósulását. Hétfőn ünnepélyes keretek között adták át a 13,5 millió forintos támogatást. A szimbolikus óriáscsekket Lehel Zoltán, a vállalat innovációs főmérnöke és szóvivője nyújtotta át Csete Örsnek, a Kárpátaljai Szövetség főtitkárának.

– A Duna Aszfalt társadalmilag is felelős vállalatként feladatának és kötelességének tekinti, hogy azokon a területeken is támogatást nyújtson, amelyekre alaptevékenysége nem terjed ki. Az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabb lett a tehetséggondozás, de az egészségügy, a sport és a hátrányos helyzetben lévők is kiemelt figyelmet kapnak – mondta el Lehel Zoltán. A táborozók szombatig maradnak Balatonföldváron. A hajókirándulások mellett kézműves és sport programok várnak rájuk. A bátrabbak pedig már a Balatonban is megmártóztak.