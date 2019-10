A balatonföldvári városháza kiadásai is csökkennek

A múlt és a jelen találkozásaként elkészült a hagyományokra épült, de modern köntösbe bújtatott városháza Balatonföldváron.

Takarékossági beruházásnak nevezte Holovits Huba, balatonföldvári polgármester a városháza felújítását, hiszen az épület energetikai korszerűsítésével: a tetőszerkezet megújításával, a modern hűtő és fűtőrendszer alkalmazásával a kiadások is csökkenthetők.

A kormányablaknak is helyt adó városháza felújítása az elmúlt 5 év földvári beruházásai közül a közepes nagyságrendűek közé sorolható, hiszen a költségvetésüket tekintve jelentősebb beruházások is készültek: épült kilátó, megújult a Kulipintyó de megszépültek a strandok is. Holovits Huba az átadó ceremónián arról is beszélt, hogy sikerült olyan gazdasági környezetet kialakítani Balatonföldváron, aminek köszönhetően önerőből is sok százmillió forintot költöttek el a település épülésére, szépülésére.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke szerint az épület felújítása jó példája annak, amikor a költséghatékony gazdálkodás és a klímavédelem egyszerre érvényesül. Az elnök a városháza átadóján jelentette be, hogy a Kvassay sétányra a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán mintegy 10 millió forintot nyert Balatonföldvár.

A városháza megújulása az ott működő kormányablak szempontjából is fontos előrelépés, hiszen az évente mintegy 20 ezer ügyet intéző tisztviselők is színvonalas körülmények között dolgozhatnak, és a térség lakossága mellett a balatoni vendégek is korszerű körülmények között intézhetik ügyeiket. Neszményi Zsolt kormánymegbízott ezzel összefüggésben azt is mondta, hogy egy ciklusban legfeljebb 3-4 hivatal tud megújulni a megyében, ezek egyike a földvári.

Áhítozás helyett tettek:

Modern kori történetének legsikeresebb ciklusát tudhatja maga mögött Balatonföldvár. Ezt mondta Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a városháza átadóünnepségén. – Az épület felújítása szimbolikus. Annak a dinamikus fejlődésnek a jelképe, amit Földvár az elmúlt években produkált – hangsúlyozta a képviselő, aki arra is kitért: óriási eredménynek tartja, hogy a 2300 lelkes kisvárosban 3,5 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. – Balatonföldvár egy fejlődésre nyitott város, ahol nem csak vágyakoznak egy új városháza után, hanem megvalósítják – szögezte le a képviselő.