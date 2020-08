A balatoni jógatérkép az új nyári őrület

Egy új nyári őrületnek köszönhetően különleges jógapózban álló gyermekeket fotóznak le szüleik a Balaton-part egy-egy jellegzetes helyszínén.

Hógolyópózban a Gömbilátónál, Kelj fel Jancsi-pózban a lellei cirkusz előtt, de a merészebbek akár kishídba is ereszkednek egyetlen SUP-deszkán a Balaton kellős közepén. Mint megtudtuk, egy kalandjáték résztvevői a fotók alanyai, és egy térkép mutatja a helyszíneket, ahol a kijelölt jógapózokat el kell végezni.

– Huszonkét balatoni kirándulóhelyszín megjelölésével készült el az elsősorban kisgyermekes szülőknek szóló térkép – tudtuk meg Bánhidi Dórától, a program ötletgazdájától. – A kezdeményezés részint felhívja a figyelmet a tó körüli értékekre, másrészt segítséget nyújt a jógázás kedvelőinek. Azt tapasztalom, hogy több kisgyermekes anyuka tartja fontosnak a strandolás mellett a mozgást, és az élményekben gazdag tartalmas nyaralást. Minden egyes helyszínhez egy-egy ahhoz passzoló jógapóz kapcsolódik – mondta el a térkép létrehozója.

Így például a balatonboglári Buborék Élményfürdőben a táncoló flamingót, Siófokon a kerék- és a vitorlapózt ajánlom, a fenyvesi tobozjátszótéren a macskabagolypózt. – Nagyon jó visszajelzéseket kapok a kalandot teljesítőktől, és szuper fotókat is egyben, amiért jógakalandos játékokat is nyerhetnek majd.

– A jógában az a szuper, hogy minden hangulatra, érzelmi állapotra és energiaszintre vannak mozdulatok, így mindig meg lehet találni a megfelelő pózokat és feladatokat – mondta Bánhidi Dóra. – A szülők meg tudják mutatni gyermeküknek például, hogy miket csináljon alvás előtt, hogy nyugodtabb legyen az éjszakája, vagy milyen gyakorlatok segítik abban, ha bátrabban szeretné kifejezni önmagát az iskolában, vagy ha esetleg fél és szorong valamitől. Rendszeres gyakorlással egy olyan öngondoskodó eszköztárat adhatnak át vele a szülők a kicsiknek, amivel rugalmasabbak tudják kezelni az életet, és amihez mindig hozzá tudnak majd nyúlni idősebb korukban is. Nagyon fontos, hogy gyermekeinket fel tudjuk készíteni ezekre, hiszen a stressz a kicsik életében is jelen van: kezdve attól, hogy átveszik a saját problémáinkkal járó feszültségeket, aztán később szembesülnek a sajátjaikkal is, mint a túlzsúfolt idő és órarend, a teljesítménykényszer.

– Ha időben elkezdjük ezt, sokkal teljesebb életet tudnak élni a picik. A gyerekjóga elmélyíti a szülő-gyerek kapcsolatokat is. A közös kalandozás és játék közben a gyermek képességei, erősségei, gyengeségei és határai is jobban megismerhetőek – tudtuk meg a Jógakaland alapítójától, aki hozzátette, hogy a Balatoni jógakaland célja pedig kettő az egyben: a jógázás örömteli, fejlesztő hatása mellett felfedezhetők a térség nevezetességei is.